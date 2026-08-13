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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

اجرای طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» در هلال‌احمر مرکزی

اجرای طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» در هلال‌احمر مرکزی

اراک- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی گفت: پنجمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» با حضور داوطلبانه جوانان هلال‌احمر این استان، با هدف خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع) در حال اجراست.

قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۵ نفر از اعضای جوان و برادر جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی، بامداد امروز در قالب پنجمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع) را آغاز کردند.

وی افزود: این اعضا از شهرستان‌های مختلف استان مرکزی در پنجمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» حضور دارند و در این طرح مشارکت می‌کنند.

مهرآبادی تصریح کرد: اعضای هلال‌احمر از ساعت ۲ تا ۸ بامداد، در مسیر ایستگاه شماره ۵ میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی، با ارائه خدمات ویلچرسانی در خدمت زائران بودند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات حمایتی و تسهیل زیارت سالمندان، افراد کم‌توان و زائران نیازمند ویلچر، از مهم‌ترین محورهای فعالیت جوانان هلال‌احمر استان مرکزی در این طرح است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی تاکید کرد: جوانان هلال‌احمر با روحیه‌ای داوطلبانه و جهادی، خدمت به زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) را فرصتی ارزشمند و توفیقی معنوی می‌دانند.

وی افزود: ارائه خدمات حمایتی و تسهیل زیارت سالمندان، افراد کم‌توان و زائران نیازمند ویلچر، از مهم‌ترین محورهای فعالیت جوانان هلال‌احمر استان مرکزی در این طرح است.

مهرآبادی بیان کرد: جوانان هلال‌احمر با روحیه‌ای داوطلبانه و جهادی، خدمت به زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) را فرصتی ارزشمند و توفیقی معنوی می‌دانند.

وی گفت: این طرح علاوه بر تسهیل زیارت برای زائران، زمینه‌ای برای تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت جوانان در خدمت‌رسانی به هموطنان فراهم می‌کند.

کد مطلب 6915877

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