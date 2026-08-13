قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۵ نفر از اعضای جوان و برادر جمعیت هلالاحمر استان مرکزی، بامداد امروز در قالب پنجمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خدمترسانی به زائران امام رضا(ع) را آغاز کردند.
وی افزود: این اعضا از شهرستانهای مختلف استان مرکزی در پنجمین طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» حضور دارند و در این طرح مشارکت میکنند.
مهرآبادی تصریح کرد: اعضای هلالاحمر از ساعت ۲ تا ۸ بامداد، در مسیر ایستگاه شماره ۵ میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی، با ارائه خدمات ویلچرسانی در خدمت زائران بودند.
وی ادامه داد: ارائه خدمات حمایتی و تسهیل زیارت سالمندان، افراد کمتوان و زائران نیازمند ویلچر، از مهمترین محورهای فعالیت جوانان هلالاحمر استان مرکزی در این طرح است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی تاکید کرد: جوانان هلالاحمر با روحیهای داوطلبانه و جهادی، خدمت به زائران حضرت علی بن موسیالرضا(ع) را فرصتی ارزشمند و توفیقی معنوی میدانند.
وی افزود: ارائه خدمات حمایتی و تسهیل زیارت سالمندان، افراد کمتوان و زائران نیازمند ویلچر، از مهمترین محورهای فعالیت جوانان هلالاحمر استان مرکزی در این طرح است.
مهرآبادی بیان کرد: جوانان هلالاحمر با روحیهای داوطلبانه و جهادی، خدمت به زائران حضرت علی بن موسیالرضا(ع) را فرصتی ارزشمند و توفیقی معنوی میدانند.
وی گفت: این طرح علاوه بر تسهیل زیارت برای زائران، زمینهای برای تقویت فرهنگ نوعدوستی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت جوانان در خدمترسانی به هموطنان فراهم میکند.
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