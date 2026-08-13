به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی املاک اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این قانون، ساماندهی تقسیم‌نامه و پیش‌فروش ساختمان است که می‌تواند از وقوع کلاهبرداری‌های احتمالی در معاملات مسکن جلوگیری کند.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، پس از صدور پروانه ساختمان در بناهایی که دارای چند واحد هستند، تقسیم‌نامه با کد یکتا صادر می‌شود و هرگونه نقل‌وانتقال واحدها باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آغاز اجرای این فرآیند در مشهد مقدس بیان کرد: اجرای این سازوکار از روز گذشته در مشهد آغاز شده و انتظار می‌رود با شفاف شدن وضعیت مالکیت و نقل‌وانتقال واحدها، زمینه وقوع جرایمی مانند فروش یک واحد مسکونی به چند نفر کاهش یابد.

بابایی همچنین به اقدامات سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت اموال و اماکن مختلف اشاره کرد و یادآور شد: ثبت مالکیت مساجد، بقاع متبرکه و شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار دارد و می‌کوشیم تا سال آینده همه مساجد و بقاع متبرکه کشور دارای سند مالکیت شوند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهرک‌های صنعتی کشور نیز تعیین تکلیف ثبتی شدند، افزود: تاکنون ۸۷ درصد شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد کشور دارای سند مالکیت هستند.

به گزارش مهر، در سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان سمنان، سند مالکیت مسجدالشهدای سمنان نیز اهدا شد.