به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، ویکتوریا روزویدزو، سردبیر روزنامه هرالد زیمبابوه، با اشاره به تحولات رسانهای دو دهه اخیر، ظهور رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی را یکی از مهمترین عوامل شکلگیری فضای رسانهای چندقطبی دانست.
روزویدزو در گفتوگویی اختصاصی با تیوی بریکس اظهار کرد که گسترش رسانههای دیجیتال فرصت بیشتری برای شنیدهشدن صداهای جدید، بهویژه از کشورهای جنوب جهانی، فراهم کرده است. به گفته وی، همزمان با رشد چین، روسیه و دیگر اقتصادهای نوظهور، رسانههای بینالمللی این کشورها نیز تقویت شدهاند و این روند به حرکت نظام اطلاعرسانی جهانی به سمت چندقطبیشدن کمک کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین رویداد رسانهای دو دهه گذشته که به ایجاد یک نظام رسانهای چندقطبی کمک کرده است، گفت: «یکی از مهمترین تحولات، ظهور پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی بوده است. این تحول نقطه عطفی واقعی ایجاد کرد و فضایی را برای صداهای جدید، بهویژه از جنوب جهانی، فراهم ساخت».
سردبیر هرالد همچنین نشستهای بریکس را از مهمترین رویدادهای مؤثر در نزدیکتر شدن رسانههای کشورهای عضو این گروه دانست و گفت این نشستها علاوه بر جلسات رسمی، زمینه گفتوگو درباره توسعه، حکمرانی جهانی و همکاری جنوب-جنوب را فراهم میکنند.
روزویدزو افزود: «نشستهای بریکس به رسانههای کشورهای عضو امکان همکاری از طریق تبادل محتوا، برگزاری نشستهای مشترک و برنامههای تبادل تجربه را دادهاند. این روند در طول زمان به گسترش گفتمان رسانهای جهانی و تقویت صداهای جایگزین کمک کرده است».
وی درباره آینده ارتباطات رسانهای نیز پیشبینی کرد که رسانهها در ۲۰ سال آینده بیش از پیش به سمت فضای دیجیتال حرکت خواهند کرد و فناوریهایی همچون هوش مصنوعی و روزنامهنگاری دادهمحور نقش پررنگتری خواهند داشت.
به گفته روزویدزو، با افزایش سرعت انتشار اطلاعات، «اعتماد» اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و مخاطبان به دنبال رسانههایی خواهند بود که اطلاعات را راستیآزمایی کرده و زمینه و بستر مناسب را برای فهم رویدادها ارائه کنند.
وی تأکید کرد رسانههایی در آینده موفق خواهند بود که بتوانند فناوری را با اصول اخلاقی حرفهای و روزنامهنگاری مسئولانه ترکیب کنند.
سردبیر هرالد همچنین یک دستورکار مشترک جهانی را از منظر رسانهای، «مردممحور» توصیف کرد و گفت توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، سلامت عمومی و عدالت اقتصادی باید در مرکز چنین دستورکاری قرار گیرند.
روزویدزو بر ضرورت احترام به تنوع فرهنگی و تضمین نمایندگی عادلانه مناطق مختلف جهان، بهویژه آفریقا، تأکید کرد و گفت رسانهها باید به نزدیکتر شدن ملتها و افزایش درک متقابل کمک کنند، نه اینکه شکافها و اختلافات را تشدید کنند.
وی درباره موضوعاتی که درباره زیمبابوه نیازمند توجه بیشتر رسانههای خارجی هستند نیز به اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساختها، تحولات بخش کشاورزی و تعامل این کشور با شرکای بینالمللی اشاره کرد.
به گفته روزویدزو، نمایشگاه بینالمللی تجارت زیمبابوه و نشستهای سرمایهگذاری نیز میتوانند تصویری دقیقتر از مسیر تحولات این کشور ارائه دهند. وی همچنین نقش زیمبابوه در دیپلماسی منطقهای، حفظ صلح و مقابله با تغییرات اقلیمی را از دیگر موضوعاتی دانست که شایسته پوشش بیشتر رسانههای بینالمللی است.
سردبیر هرالد درباره ایده ایجاد یک فضای اطلاعاتی مشترک در اوراسیا و در سطح جهانی نیز گفت این ایده در صورتی که بر پایه احترام متقابل و برابری بنا شود، مثبت است.
وی همکاری رسانهای را قابل تحقق در قالبهایی همچون تبادل محتوا، تبادل روزنامهنگاران، برنامههای آموزشی مشترک و تولیدات مشترک دانست و اظهار کرد که همکاریهای بینالمللی میتواند به ارتقای مهارتها، گسترش دیدگاهها و تقویت استانداردهای حرفهای کمک کند.
روزویدزو در پایان، روزنامهنگاری واقعی را مبتنی بر مسئولیتپذیری و خدمت به جامعه دانست و گفت دقت، توازن و درستکاری باید فارغ از پلتفرم رسانهای، اصول اساسی فعالیت روزنامهنگاران باقی بمانند.
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