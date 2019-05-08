بیش از ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید سوانسون» سخنگوی دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به آخرین گزارش‌ها در خصوص وضعیت سوریه اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از پیش از آغاز درگیری‌ها در مناطق شمال غرب سوریه حدود ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک کشور شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: شمار زیادی از این تعداد، ساکنان شهرهای ادلب و حلب بوده اند که به خاطر وخامت اوضاع و شرایط زندگی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

این مقام سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد: باید اقدامات لازم در زمینه تحقق ثبات و آرامش در سوریه انجام شود.