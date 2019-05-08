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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۱

سازمان ملل:

بیش از ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک سوریه شدند

بیش از ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک سوریه شدند

سخنگوی دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه سازمان ملل در خصوص آخرین گزارش های مربوط به سوریه گفت که از آغاز درگیری ها در شمال غرب سوریه ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید سوانسون» سخنگوی دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به آخرین گزارش‌ها در خصوص وضعیت سوریه اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از پیش از آغاز درگیری‌ها در مناطق شمال غرب سوریه حدود ۱۵۰ هزار نفر مجبور به ترک کشور شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: شمار زیادی از این تعداد، ساکنان شهرهای ادلب و حلب بوده اند که به خاطر وخامت اوضاع و شرایط زندگی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

این مقام سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد: باید اقدامات لازم در زمینه تحقق ثبات و آرامش در سوریه انجام شود.

کد مطلب 4611749
شقایق لامع زاده

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