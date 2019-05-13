دیدار موگرینی با السراج درباره تحولات لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فدریکا موگرینی با فائز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی در بروکسل دیدار و گفتگو کرد.

بر این اساس٬ طرفین در مورد بحران لیبی و وضعیت انسانی بحث و گفتگو کردند؛ همچنین اتحادیه اروپا از همه طرف های بحران خواست تا عملیات نظامی را متوقف و گفتگوهای سیاسی را دوباره آغاز کنند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: موگرینی اعلام کرد که از فعالیت های سازمان ملل برای آغاز مجدد یک روند سیاسی در لیبی حمایت می کند.