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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۹

دیدار موگرینی با السراج درباره تحولات لیبی

دیدار موگرینی با السراج درباره تحولات لیبی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی در بروکسل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فدریکا موگرینی با فائز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی در بروکسل دیدار و گفتگو کرد.

بر این اساس٬ طرفین در مورد بحران لیبی و وضعیت انسانی بحث و گفتگو کردند؛ همچنین اتحادیه اروپا از همه طرف های بحران خواست تا عملیات نظامی را متوقف و گفتگوهای سیاسی را دوباره آغاز کنند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: موگرینی اعلام کرد که از فعالیت های سازمان ملل برای آغاز مجدد یک روند سیاسی در لیبی حمایت می کند.

کد مطلب 4616040

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