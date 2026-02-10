https://mehrnews.com/x3bmBZ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6745829 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶ جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام تربت جام- شامگاه سه شنبه گلبانگ رسا و وحدت آفرین الله اکبر همزمان با سراسر کشور در تربت جام طنین انداز شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6745829 کپی شد مطالب مرتبط جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف جشن انقلاب در سطح شهر مشهد ۲۲ بهمن به صحنهای باشکوه از وحدت و همدلی ملت ایران تبدیل می شود بانگ الله اکبر در بردسکن طنین انداز شد حضور آگاهانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد جامعه مدنی است برچسبها تربت جام خراسان رضوی راهپیمایی 22 بهمن
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