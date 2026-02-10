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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام

جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام

تربت جام- شامگاه سه شنبه گلبانگ رسا و وحدت آفرین الله اکبر همزمان با سراسر کشور در تربت جام طنین انداز شد.

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کد مطلب 6745829

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