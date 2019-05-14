مرزهای کشور با وجود تهدیدهای موجود امنیت خوبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی از معاونان و مسئولان مرزبانی ناجا و مرزبانی خوزستان با حضور در بیت نماینده جدید ولی فقیه در خوزستان ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام موسوی فرد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی شما را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خوزستان منصوب کردند و ما هم به عنوان مرزبان در کنار شما هستیم.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مرزهای کشور افزود: بعد از چین و روسیه، کشور ما بیشترین همسایگان را دارد؛ به رغم تهدیدهای موجود پیرامون مرزهای کشور، امنیت خوبی داریم و این به برکت ارتباط رهبری و ملت است و ما را شکست ناپذیر کرده و نقطه قوت ما است.

فرمانده مرزبانی کشور تصریح کرد: مرزها به دلیل وجود مرزنشینان و مرزبانان در امنیت است. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود می‌فرمایند که مرزبانان و شهدای آنها مظلوم هستند.

سردار رضایی افزود: به رغم فتنه‌های عمیق، روابط بسیار خوبی با ترکیه و عراق داریم و در بحث اربعین نیز همکاری بسیار خوبی صورت می‌گیرد. در مرزهای شمالی نیز همکاری و تعامل برقرار است. در حوزه پاکستان و افغانستان نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده و تلاش ما نیز برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر با قدرت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تأثیر روابط دیپلماتیک در امنیت مرزهای کشور مشهود است و با همتاهای خود در کشورهای همسایه همکاری بسیار خوبی داریم گفت: با وجود تمام سختی‌ها و شرایط سخت خدمت در مرز. مرزبانان ما با روحیه دفاع مقدسی از مرزهای کشور پاسداری می‌کنند.

فرمانده مرزبانی کشور خطاب به نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: انتظار داریم با نفس‌های گرم خود ما را رهنمود کرده و در جایگاه نماینده ولی فقیه و نماینده رهبر انقلاب برای مرزبانان مطالبه گر باشید.

نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز نیز در این دیدار ضمن تقدیر از مرزبانان کشور گفت: مرزبانی توفیق بزرگی است چرا که مشمول دعای امام سجاد و ائمه اطهار هستید.

حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد با اینکه شما در عمق مشکلات، پیروز هستید، افزود: چند دعا پشت سر شما است از جمله دعای پیامبر (ص) دعای امام سجاد (ع) و افتخار بزرگی نصیب شما شده است.