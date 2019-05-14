به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس و در جریان بررسی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل بین سرمایه گذاری بین ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ اظهار داشت: بنده در مخالفت با این لایحه گفتم امروز روز فتوای تاریخی میرزای شیرازی است و حواسمان باشد قراردادهایی که در مجلس تصویب می‌کنیم، سرنوشتی مانند قرارداد «رژی» نداشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود این رحیمی گفت شما به دوره قاجار برگشته‌اید اما بنده به دوره قاجار برنگشته ام بلکه کسانی که در سفارت انگلیس افطاری خوردند، به دوره قاجار برگشته اند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: دولت لوکزامبورگ با اتحادیه اروپاست و تا زمانی که اتحادیه اروپا علیه ما شاخ و شانه می‌کشد چرا ما باید به آنها کولی دهیم؟