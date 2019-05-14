  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

ابطحی در اخطار قانون اساسی:

کسانی که در سفارت انگلیس افطاری خوردند، به دوره قاجار برگشته‌اند

کسانی که در سفارت انگلیس افطاری خوردند، به دوره قاجار برگشته‌اند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در واکنش به اظهارات نماینده مردم تهران گفت: بنده به دوران قاجار برنگشته ام بلکه کسانی که در سفارت انگلیس افطاری خوردند به دوران قاجار برگشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس و در جریان بررسی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل بین سرمایه گذاری بین ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ اظهار داشت: بنده در مخالفت با این لایحه گفتم امروز روز فتوای تاریخی میرزای شیرازی است و حواسمان باشد قراردادهایی که در مجلس تصویب می‌کنیم، سرنوشتی مانند قرارداد «رژی» نداشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود این رحیمی گفت شما به دوره قاجار برگشته‌اید اما بنده به دوره قاجار برنگشته ام بلکه کسانی که در سفارت انگلیس افطاری خوردند، به دوره قاجار برگشته اند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: دولت لوکزامبورگ با اتحادیه اروپاست و تا زمانی که اتحادیه اروپا علیه ما شاخ و شانه می‌کشد چرا ما باید به آنها کولی دهیم؟

کد مطلب 4616435
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها