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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۳۷

رئیس دانشگاه خبر داد:

افزایش جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه یاسوج

افزایش جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج از برنامه های این دانشگاه به افزایش جذب دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و جذب استعدادهای برتر اشار ه کرد.

احمد عریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه یاسوج گفت: در سال جاری تعدادی دانشجوی خارجی جذب کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم با معرفی دانشگاه تعداد پذیرش‌ها را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر فقط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی خارجی پذیرش کرده‌ایم ولی از برنامه‌های اولویت دار دانشگاه، پذیرش دانشجوی خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

رئیس دانشگاه یاسوج افزود: بیشتر دانشجویان خارجی دانشگاه از کشورهای خاورمیانه مانند، عراق، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان هستند.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های اولویت دار دانشگاه یاسوج گفت: برنامه ما حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی، رشته‌های بین رشته‌ای و رشته‌های جدید است.

عریان تاکید کرد: دانشگاه یاسوج امکاناتی برای افزایش دانشجوی کارشناسی نداشته و اعتقادی هم به این کار ندارد.

وی ادامه داد: سیاست ما افزایش کمی دانشجو نیست اما جذب استعدادها و رتبه‌های برتر در دستور کار دانشگاه قرار دارد، امسال تعدادی از دانشجویان استعداد درخشان بورسیه تحصیلی شده‌اند.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: حدود ۷ نفر از این دانشجویان که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند توسط دانشگاه و حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی توسط بنیادهای خیرین بورسیه شده و هر ماه مبلغی نیز به دانشجویان خوب دانشگاه پرداخت می‌شود.

کد مطلب 4617400
زهرا سیفی

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