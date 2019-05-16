افزایش جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه یاسوج

احمد عریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه یاسوج گفت: در سال جاری تعدادی دانشجوی خارجی جذب کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم با معرفی دانشگاه تعداد پذیرش‌ها را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر فقط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی خارجی پذیرش کرده‌ایم ولی از برنامه‌های اولویت دار دانشگاه، پذیرش دانشجوی خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

رئیس دانشگاه یاسوج افزود: بیشتر دانشجویان خارجی دانشگاه از کشورهای خاورمیانه مانند، عراق، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان هستند.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های اولویت دار دانشگاه یاسوج گفت: برنامه ما حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی، رشته‌های بین رشته‌ای و رشته‌های جدید است.

عریان تاکید کرد: دانشگاه یاسوج امکاناتی برای افزایش دانشجوی کارشناسی نداشته و اعتقادی هم به این کار ندارد.

وی ادامه داد: سیاست ما افزایش کمی دانشجو نیست اما جذب استعدادها و رتبه‌های برتر در دستور کار دانشگاه قرار دارد، امسال تعدادی از دانشجویان استعداد درخشان بورسیه تحصیلی شده‌اند.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: حدود ۷ نفر از این دانشجویان که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند توسط دانشگاه و حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی توسط بنیادهای خیرین بورسیه شده و هر ماه مبلغی نیز به دانشجویان خوب دانشگاه پرداخت می‌شود.