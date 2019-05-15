  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۶

کشف ۸۰۰ حلب روغن توسط گشت مشترک تعزیرات/ پلمب ۳ واحد

کشف ۸۰۰ حلب روغن توسط گشت مشترک تعزیرات/ پلمب ۳ واحد

رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از عرضه ۸۰۰ حلب روغن اختفا شده در انبار یکی از مغازه‌های خیابان ایروانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پیرو جلسات تنظیم بازار برگزار شده، نظارت ویژه بر اصناف به منظور جلوگیری از احتکار و اختفای کالا به قصد گران‌فروشی با افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات تهران با همراهی نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و دادستانی آغاز شده است.

وی افزود: با کشف محموله ۸۰۰ حلب روغن از یک واحد صنفی در خیابان ایروانی تهران، این محموله به قیمت مصوب در محل بین مردم توزیع شد.

ایزدی تصریح کرد: ۳ واحد نیز به دلیل اختفا و احتکار کالا پلمپ شده است.

کد مطلب 4617954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها