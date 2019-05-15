کشف ۸۰۰ حلب روغن توسط گشت مشترک تعزیرات/ پلمب ۳ واحد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پیرو جلسات تنظیم بازار برگزار شده، نظارت ویژه بر اصناف به منظور جلوگیری از احتکار و اختفای کالا به قصد گران‌فروشی با افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات تهران با همراهی نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و دادستانی آغاز شده است.

وی افزود: با کشف محموله ۸۰۰ حلب روغن از یک واحد صنفی در خیابان ایروانی تهران، این محموله به قیمت مصوب در محل بین مردم توزیع شد.

ایزدی تصریح کرد: ۳ واحد نیز به دلیل اختفا و احتکار کالا پلمپ شده است.