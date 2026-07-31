خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مرز بین‌المللی خسروی، این گذرگاه تاریخی و نمادین، این روزها به صحنه‌ای باشکوه و بی‌بدیل از عشق، ایمان و دلدادگی میلیون‌ها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است؛ مسیری که با وجود تابستان‌های سوزان و گرمای بی‌امان، همواره شاهد موج بی‌وقفه و خروشان زائرانی است که هیچ سد و مانعی را برای رسیدن به حریم یار به رسمیت نمی‌شناسند. در شرایطی که دمای هوا در شهرستان قصرشیرین، به عنوان یکی از گرم‌ترین نقاط کشور، به مرز ۴۷ درجه سانتی‌گراد رسیده و تابش مستقیم آفتاب، زمین را به تنور تبدیل کرده است، ازدحام چشمگیر جمعیت در پایانه مرزی خسروی ثابت می‌کند که حرارت عشق به اهل‌بیت (ع)، از هر گرمای طاقت‌فرسایی سوزان‌تر و از هر خستگی و تهدیدی فراتر است. زائرانی که رنج سفرهای طولانی را به جان خریده‌اند، با رسیدن به این نقطه، گرد خستگی را از تن تکانده و با لبخندی از سر رضایت، گام در مسیر عاشقی می‌گذارند؛ حضوری که تجلی عمیق پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ عاشوراست.

در سالی که منطقه آبستن شرایط خاصی بود و ماشین جنگ روانی دشمنان با تمام قوا تلاش می‌کرد تا با القای ناامنی و برجسته‌سازی مشکلات اقلیمی، بر حضور پرشور مردم در حماسه اربعین سایه بیندازد، حجم بالای تردد از مرز خسروی، خط بطلانی بر تمام این توطئه‌ها کشید. این حضور حماسی نشان داد که اراده فولادین شیعیان برای شکل‌دهی به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان، با هیچ دسیسه‌ای سست نخواهد شد. زائران با دلی قرص و اطمینانی ستودنی راهی این مسیر شده‌اند؛ اطمینانی که بی‌شک ریشه در امنیت پایدار، مدیریت منسجم و آمادگی تحسین‌برانگیز دستگاه‌های اجرایی در استان کرمانشاه دارد.

استان کرمانشاه، با درک رسالت خطیر خود، طی ماه‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های دقیق و شبانه‌روزی، زیرساخت‌های مرز خسروی را برای میزبانی شایسته از زائران دگرگون کرده است. احداث و توسعه سایه‌بان‌های چند هزار متری، افزایش چشمگیر گیت‌های خروج و ورود، ساماندهی پارکینگ‌های وسیع، استقرار صدها موکب مردمی، تقویت بی‌سابقه ناوگان حمل‌ونقل و حضور مستمر و مقتدرانه نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی، در کنار دیپلماسی فعال و هماهنگی تنگاتنگ با طرف عراقی، شرایطی را فراهم آورده که زائران در اوج گرما نیز بدون کمترین معطلی و ازدحام آزاردهنده از این گذرگاه عبور کنند. خسروی امروز، فراتر از یک مرز جغرافیایی، نمادی روشن از همدلی ملی، خدمت‌رسانی بی‌منت و آمادگی همه‌جانبه برای تکریم عاشقان سیدالشهدا (ع) است.

پیش‌بینی پایداری گرما و توصیه به تردد عصرگاهی

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، از امروز (جمعه) تا روز چهارشنبه، با توجه به افزایش رطوبت جو، هوای استان در غالب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات افزایش ابر و به‌ویژه در نواحی غربی استان وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان مورد انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه طی روزهای آینده تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، تصریح کرد: دمای هوا در اغلب نقاط استان در همین محدوده فعلی باقی می‌ماند و گرمای هوا همچنان در مناطق گرمسیر استان محسوس خواهد بود.

زورآوند با اشاره به بیشینه دمای ثبت شده در شهرستان‌های استان، گفت: قصرشیرین با دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد، سرپل‌ذهاب با ۴۶ درجه و گیلانغرب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه طی شبانه‌روز گذشته بودند.

وی با توجه به افزایش تردد زائران اربعین از محورهای استان و آغاز موج بازگشت زائران، توصیه کرد: زائران برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید، برنامه سفر خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تردد در محورهای مواصلاتی و مرزها بیشتر در

ساعات پایانی روز، عصر و پس از غروب آفتاب انجام شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین زائران در طول سفر نسبت به مصرف مداوم آب، پرهیز از حضور طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید و رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.

ثبت رکورد تردد؛ عبور ۵۵۶ هزار زائر از مرز خسروی

علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از ۱۰۱ هزار تردد در مرز بین‌المللی خسروی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: با وجود گرمای هوا، روند تردد زائران اربعین همچنان با روانی و بدون مشکل در جریان است.

وی با اشاره به آمار تردد شبانه‌روز گذشته، افزود: در این مدت ۳۱ هزار و ۶۴۳ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شده و ۷۰ هزار و ۱۵۰ نفر نیز از این مرز به سمت کشور عراق خارج شده‌اند که مجموع تردد ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۰۱ هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه روند تردد از ابتدای اجرای طرح اربعین همچنان صعودی است، تصریح کرد: از آغاز طرح اربعینی تاکنون ۱۲۵ هزار و ۴۰۴ نفر از مرز خسروی وارد کشور شده و ۴۳۰ هزار و ۶۴۲ نفر نیز از این گذرگاه مرزی خارج شده‌اند.

سلیمی ادامه داد: بر این اساس، مجموع تردد ثبت‌شده از ابتدای اجرای طرح اربعین در مرز خسروی تاکنون به ۵۵۶ هزار و ۴۶ نفر رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این مرز رسمی برای سفر به عتبات عالیات است.

رضایت زائران؛ سایه‌بان‌ها و سالن خنک مرز خسروی، ناجی مسافران

یکی از زائران اربعینی که به همراه خانواده خود از یکی از استان‌های شمالی کشور راهی عتبات عالیات شده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با وجود گرمای شدید هوا، از خدمات ارائه‌شده در مرز خسروی ابراز رضایت کرد و گفت: گرمای هوا واقعاً بسیار زیاد بود و در طول مسیر شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم، اما عشق به امام حسین (ع) باعث می‌شود هیچ‌کدام از این سختی‌ها به چشم نیاید. خودم و خانواده‌ام فدای تشنگی حضرت اباعبدالله (ع).

وی افزود: پیش از سفر شنیده بودیم که مرز خسروی نسبت به دیگر مرزهای اربعینی شرایط بهتری دارد و حتی با وجود گرمای منطقه، به دلیل زیرساخت‌های مناسب، تردد در آن راحت‌تر است؛ به همین دلیل این مرز را برای سفرمان انتخاب کردیم و حالا هم از این انتخاب کاملاً راضی هستیم.

این زائر اربعینی با اشاره به امکانات فراهم‌شده در مرز خسروی، اظهار کرد: با وجود گرمای هوا، امکانات بسیار خوبی برای زائران فراهم شده بود و همین موضوع باعث شد سختی مسیر کمتر احساس شود.

وی در تشریح ویژگی‌های این مرز گفت: نخستین نکته مثبت، نزدیکی پارکینگ‌ها به پایانه مرزی است که باعث می‌شود زائران مسافت زیادی را پیاده طی نکنند.

این زائر ادامه داد: دومین ویژگی، استقرار اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی مجهز به کولر در پارکینگ‌هاست که زائران را در مدت کوتاهی و با آسایش به پایانه منتقل می‌کنند.

وی کرایه مناسب حمل‌ونقل را از دیگر نقاط قوت مرز خسروی دانست و افزود: هزینه جابه‌جایی برای زائران بسیار مناسب است و این موضوع رضایت مردم را به همراه دارد.

این زائر اربعینی همچنین به وجود سایه‌بان‌های گسترده و مه‌پاش‌های فعال در مسیر منتهی به پایانه اشاره کرد و گفت: با وجود گرمای شدید، این امکانات کمک می‌کرد زائران با شرایط بهتری مسیر را طی کنند.

وی سالن خنک پایانه مرزی را مهم‌ترین مزیت خسروی عنوان کرد و افزود: فضای مناسب، سیستم سرمایشی مطلوب و امکانات رفاهی و بهداشتی مناسب این سالن، شرایط خوبی را برای استراحت و توقف زائران فراهم کرده است.

این زائر در پایان با قدردانی از خادمان اربعین گفت: از لحظه ورود تا خروج از مرز، نظم و خدمات خوبی را شاهد بودیم و به نظر من مرز خسروی یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور است و تجربه بسیار خوبی از این سفر برای ما رقم خورد.

بسیج همه‌جانبه شهرداری؛ از ناوگان ۲۳۰ دستگاهی تا نظافت شبانه‌روزی

بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد گسترده عملیات خدمت‌رسانی مدیریت شهری اظهار کرد: امسال با تأکیدات ویژه استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریت ارشد استان، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای دقیق و هدفمند تدوین شد که خدمات شهرداری به زائران اربعین نسبت به سال‌های گذشته بسیار متفاوت‌تر، گسترده‌تر و با کیفیتی به مراتب بالاتر ارائه شود. بر همین اساس، از هفته‌ها قبل تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی شهرداری برای خدمت بی‌منت به زائران حسینی بسیج شد تا هیچ‌گونه خللی در روند تردد ایجاد نشود.



وی در ادامه با تشریح ساختار خدماتی این مجموعه به خبرنگار مهر توضیح داد: شهرداری کرمانشاه مسئولیت خطیر و سنگین کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان را بر عهده دارد و در قالب چهار حوزه اصلی و استراتژیک شامل حمل‌ونقل، خدمات شهری، ایمنی و آتش‌نشانی و همچنین برنامه‌های فرهنگی، خدمات متنوعی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه می‌کند. مهم‌ترین مأموریت ما در ایام اربعین، جابه‌جایی سریع و ایمن زائران است که در این راستا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه و بخش خصوصی طرف قرارداد از حدود ۱۰ روز پیش فعالیت جهادی خود را آغاز کرده‌اند.

همچنین با تعامل، همدلی و همکاری ارزشمند شهرداری‌های همدان و کرج، ۱۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز در مرز خسروی مستقر شده‌اند تا در مجموع ناوگانی متشکل از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس، مسئولیت سنگین انتقال زائران از پارکینگ‌ها به پایانه مرزی و بالعکس را بر عهده داشته باشند و زائران کمترین مسیر را پیاده طی کنند.

تلاش شبانه‌روزی در مسیر پاکیزگی و هم‌افزایی با کلان‌شهرها

شهردار کرمانشاه در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، به اهمیت نظافت و ایمنی اشاره کرد و افزود: این ناوگان عظیم به صورت شبانه‌روزی و بدون کوچکترین وقفه در حال خدمت‌رسانی است تا زائران با کمترین زمان انتظار و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای، مسیر پارکینگ‌ها تا گیت‌های خروجی مرز خسروی را طی کنند. در حوزه خدمات شهری نیز، نیروهای جان‌برکف ما مسئولیت نظافت شهر قصرشیرین، پایانه مرزی خسروی و محدوده‌های خدمت‌رسانی را بر عهده دارند. با استقرار نیروهای خدماتی و به‌کارگیری شش دستگاه خودروی سنگین حمل زباله، عملیات جمع‌آوری پسماند، پاکسازی معابر و حفظ بهداشت محیط به صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام می‌شود تا فضای مناسب و پاکیزه‌ای برای زائران فراهم باشد و از شیوع هرگونه بیماری جلوگیری شود.

مرادی با تأکید بر هم‌افزایی در حوزه ایمنی و فرهنگی تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه با آمادگی صددرصدی در مرز مستقر شده است؛ پنج دستگاه خودروی سنگین آتش‌نشانی، دو دستگاه خودروی سبک امدادی و ده‌ها نیروی عملیاتی در نقاط مختلف مستقر هستند. علاوه بر ظرفیت‌های داخلی، شهرداری‌های تهران و اردبیل نیز با اعزام خودروهای آتش‌نشانی مجهز به کمک مجموعه خدمات ایمنی ما آمده‌اند و در مجموع ۱۱ دستگاه آتش‌نشانی در محدوده پایانه مرزی خسروی مستقر شده‌اند که این هم‌افزایی بی‌نظیر، ضریب ایمنی زائران را به شدت افزایش داده است. همچنین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه امسال با رویکردی کاملاً متفاوت در مرز حضور یافته و با برپایی موکب عظیم فرهنگی، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آیینی را از نخستین روزهای آغاز تردد زائران در دستور کار قرار داده است. تمامی بخش‌های شهرداری در آماده‌باش کامل قرار دارند و از آغاز رسمی عملیات تا بازگشت آخرین زائر، خدمات ما در شهرهای کرمانشاه، قصرشیرین و مرز خسروی ادامه خواهد داشت.

مرز بین‌المللی خسروی با ثبت رکورد تردد بیش از نیم میلیون زائر در روزهای اوج گرما، ثابت کرد که عشق حسینی هیچ مرز و مانعی نمی‌شناسد و با مدیریت جهادی می‌توان سخت‌ترین شرایط اقلیمی را نیز مدیریت کرد؛ این موفقیت بی‌نظیر که حاصل همدلی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، شهرداری‌ها و خادمان مردمی است، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه پایدار اقتصاد گردشگری مذهبی در استان کرمانشاه است و می‌طلبد دولت با تخصیص اعتبارات ویژه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مواصلاتی، این شاهراه امن و مجهز را برای میزبانی هرچه باشکوه‌تر در سال‌های آینده، بیش از پیش تقویت نماید.