پایان رافت پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند نقلوانتقالات سرخپوشان و جذب ۵ بازیکن از گلگهر سیرجان توسط پرسپولیس گفت: بازیکنان قابل توجهی از گلگهر به پرسپولیس آمدهاند و من شناخت کافی از همه آنها ندارم. قطعاً آقای مهدی تارتار دلایل فنی خاص خودش را برای جذب این نفرات داشته است.
وی افزود: در پرسپولیس کمیته فنی وجود ندارد و مشخص است تمام تصمیمهای نقلوانتقالاتی با نظر مستقیم سرمربی گرفته میشود. بنابراین آقای تارتار باید پاسخگوی نتایج این انتخابها باشد. مدیریت باشگاه هم بازیکنان موردنظر کادر فنی را جذب کرده و شاید تعداد بالای بازیکنان گلگهر به خاطر هماهنگی و شناختی باشد که سرمربی از آنها دارد. باشگاه سعی داشته جوانگرایی کند که امیدوارم به خوبی این مسیر طی شود و آنها قدر پیراهن پرسپولیس را بدانند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره کیفیت خریدهای جدید نیز اظهار کرد: کیفیت این بازیکنان را باید در زمین مسابقه سنجید. باید دید همان کیفیتی که در گلگهر داشتند، در پرسپولیس هم تکرار میشود یا خیر. واقعاً فصل پیش رو غیرقابل پیشبینی است و باید صبر کرد تا عملکرد این ترکیب جدید مشخص شود.
رافت در ادامه با انتقاد از استفاده گسترده از بازیکنان و مربیان خارجی گفت: فوتبال یک ورزش جهانی است و باید با علم روز دنیا پیش برویم. اینکه ورود مربیان و بازیکنان خارجی محدود شده، تصمیم خوبی است اما اگر اختیار با من بود، ورود آنها را به طور کامل ممنوع میکردم. مشخص است پولهایی در این حوزه جابهجا میشود که ارزش فنی آن را ندارد.
وی ادامه داد: بازیکنان بااستعداد زیادی در فوتبال ایران داریم که میتوانند آینده فوتبال کشور را بسازند. بهتر است هزینهای که صرف جذب خارجیها میشود، برای توسعه زیرساختها، زمینهای استاندارد و فوتبال پایه هزینه شود.
رافت با انتقاد از وضعیت استعدادیابی در فوتبال ایران نیز گفت: متأسفانه دلسوز برای فوتبال کم شده است. بازیکنان زیر ۱۵ سال را روی زمینهای نامناسب رها میکنند تا فقط درآمدی ایجاد شود. بعد هم همان استعدادها قربانی مسائل مالی میشوند و از بین میروند.
وی سپس به وضعیت پیچیده تیم فوتبال امید در استانه بازی های آسیایی ناگویا و همزمانی این بازی ها با برنامه باشگاه ها در لیگ برتر و لیگ نخبگان اشاره کرد و افزود: هنوز که هیچ برنامه ای سازمان لیگ نداده است و بهترین فرصت است تا تیم امید را آقایان دریابند. در بحث تیم ملی امید وارد یک چرخه باطل شدهایم. هنوز بعضی باشگاهها بر سر در اختیار گذاشتن بازیکنان ملیپوش با فدراسیون اختلاف دارند. واقعاً جای سؤال دارد که چرا بعد از این همه سال هنوز چنین مشکلی وجود دارد. در حالی که در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و عربستان چنین چالشهایی دیده نمیشود. به اعتقاد من، ریشه این مشکلات در مدیریت است و هر کس در فوتبال ایران ساز خودش را میزند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره چنین چالشی برای نتیجه گیری فوتبال گفت: حسین عبدی تمام ردههای مربیگری را به خوبی طی کرده و امروز شایستگی هدایت تیم ملی امید را دارد اما موفقیت او در بازیهای آسیایی ناگویا، نیازمند تعامل کامل فدراسیون فوتبال و باشگاههاست. بدون برنامهریزی و همکاری، رسیدن به نتیجه مطلوب ممکن نیست.
رافت در پایان درباره شرایط امیر قلعهنویی و ادامه حضور او در تیم ملی اظهار کرد: لحن صحبتهای آقای قلعهنویی گاهی مناسب نیست. ایشان بزرگتر از من هستند و همیشه برایشان احترام قائل بودهام اما باید بداند سرمربی ۹۰ میلیون ایرانی است و هر واژهای که به زبان میآورد، بار معنایی خاص خود را دارد. خیلیها ممکن است از نظر فنی فوتبال را خوب بفهمند اما این نباید باعث بیاحترامی به سرمربی تیم ملی شود.
وی در پایان تأکید کرد: من همیشه برای امیر قلعهنویی احترام قائلم اما تا آغاز جام ملتهای آسیا زمان زیادی باقی نمانده و اگر هدف نتیجه گرفتن در این رقابتهاست، چارهای جز ادامه همکاری با او وجود ندارد. مگر اینکه تصمیم گرفته شود یک برنامه کاملاً ریشهای و بلندمدت برای جام جهانی بعدی آغاز شود که در آن صورت، شرایط متفاوت خواهد بود.
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