به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با فایننشال تایمز ضمن اظهارنظر درباره جنگ ایران، اوکراین و روابط واشنگتن با عربستان، از احتمال دستیابی به توافق هستهای غیرنظامی با ریاض ابراز خوشبینی کرد.
ترامپ که از نرسیدن به اهدافش در جنگ علیه ملت ایران شدیدا خسته و ناامید و عصبانی است؛ گفت: ضربات سنگینی به ایران وارد خواهیم کرد.
ترامپ درباره جنگ اوکراین نیز گفت: بهسادگی میخواهیم جنگ اوکراین با روسیه را پایان دهیم.
رئیسجمهور آمریکا همچنین درباره احتمال صدور مجوز برای تولید موشکهای رهگیر زمینبههوای پاتریوت در اوکراین گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است.
ترامپ با اشاره به بررسی این موضوع اظهار داشت: هنوز مشخص نیست واشنگتن مجوز تولید موشکهای پاتریوت را به اوکراین خواهد داد یا خیر.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به نهایی شدن توافق تاریخی همکاری در زمینه انرژی هستهای غیرنظامی میان آمریکا و عربستان سعودی ابراز خوشبینی کرد.
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