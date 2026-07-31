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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۰

ترامپ: به ایران ضربات سنگینی وارد می‌کنیم

ترامپ: به ایران ضربات سنگینی وارد می‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا که از نرسیدن به اهدافش در جنگ علیه ملت ایران شدیدا خسته و ناامید و عصبانی است، بار دیگر گفت: به ایران ضربات سنگینی وارد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ضمن اظهارنظر درباره جنگ ایران، اوکراین و روابط واشنگتن با عربستان، از احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای غیرنظامی با ریاض ابراز خوش‌بینی کرد.

ترامپ که از نرسیدن به اهدافش در جنگ علیه ملت ایران شدیدا خسته و ناامید و عصبانی است؛ گفت: ضربات سنگینی به ایران وارد خواهیم کرد.

ترامپ درباره جنگ اوکراین نیز گفت: به‌سادگی می‌خواهیم جنگ اوکراین با روسیه را پایان دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره احتمال صدور مجوز برای تولید موشک‌های رهگیر زمین‌به‌هوای پاتریوت در اوکراین گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است.

ترامپ با اشاره به بررسی این موضوع اظهار داشت: هنوز مشخص نیست واشنگتن مجوز تولید موشک‌های پاتریوت را به اوکراین خواهد داد یا خیر.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به نهایی شدن توافق تاریخی همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی میان آمریکا و عربستان سعودی ابراز خوش‌بینی کرد.

کد مطلب 6904110

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    نظرات

    • حمید رضا IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      12 5
      پاسخ
      خوک زرد ،اول برو سربازاتو مای بیبی بپوش بعد حرف زیادی بزن
    • حسین IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      16 5
      پاسخ
      اگر عمرش قد بده به این کاراش... این خوک زرد نجس به زودی به درک واصل میشه به اذن خدا
    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      13 4
      پاسخ
      خوک کثیف جزیره اپستین
    • مجتبی US ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      11 3
      پاسخ
      ترامپ فاسد مرض رواتی دارد و هر چه که میگوید دروغ است. او جنگ اکراین و روسیه را میگوید میخواهد تمام کند ولی امریکا به اکراین مدام موشک و بمب میدهد تا روسیه را داغان کنند. برای ایران هم جز ویرانی و چپاول منابع ان چیز دیگری نمیخواهد. میخواهد منابع ایران را مثل ونزولا و عراق بدزدد. صهیونیستها امریکا را وارد جنگهای خاورمیانه کردند، از جمله حمله به ایران.
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      12 4
      پاسخ
      یه وقت نزنی ها! می ترسیم! خخخ
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      12 6
      پاسخ
      یعنی انقد انسان بی عقل و بیشعوری هستی دنیا رو خراب کردی لعنت بهت لعنت
    • رحیم IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      8 4
      پاسخ
      امریکا نه صدای آزادی بیان می زاره شنیده شده نه اقتصاد ازاد نه حرکت آزاد فقط جنگ جنگ ...وجنگ مساوی توارم وخونریزی جوانان متفکر وجلوگیریاز تکنولوژی روز دنیا اتلاف وقت اتش سوزی وازبین بردن رفاه اجتماعی وفرهنگی وملی وارامش واسایش جهان بخصوص مردم فقیر واختلالات تولید در زمان عرضه کم تقاضا زیاد افزایش قیمت بطور کلی اختلال در تمامی موارد مردم جهان باید به پا خیزند جلوی شرارت امریکا واسراییل بگيرند احقاق حقوق بین المللی خاموش شده فقط شعله ظلم ستم روشن شده
    • وطنم ایران IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      4 2
      پاسخ
      به قول رهبر عزیزمان امام خمینی بکشید مارا ما بیدارتروجسورتر میشویم به ترامپ بگویید ملت ایران همیشه بیدار اماده وهمیشه درصحنه مقاومت بیشتری راتا اخرین قطره خونمان که فقط فرار دشمن از منطقه مارا ارام خواهد کرد مبارزه خواهیم کرد بدون استرس وبدون پناهگاه ایستاده ایم هرغلطی که تا امروز بجز زر زدن کاری انجام ندادی اگر مردی انجام بده اینقدر تبلیغ من من نکن تا عواقبش راببینی

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