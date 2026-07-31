شب شهدای میناب در اربعین/ پدر دو شهید: من از کربلا به کربلا آمدم

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شهدای میناب با تجلیل از خانواده های شهیدان میناب و نیز برخی خانواده های شهدای اخیر عراق به همت بنیاد شهید، کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین و موکب علی بن ابی طالب(ع) شامگاه پنج شنبه 8 مرداد در کربلای معلی برگزار شد.

صدای مظلومیت میناب در قلب شهر امام مظلوم

حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، طی سخنانی گفت: ما با این خانواده ها به کربلا آمده ایم تا صدای مظلومیت میناب را از قلب شهر امام مظلوم طنین انداز کنیم.

وی شب شهدای میناب در کربلا و در ایام اربعین را شب عهد نامید و گفت: «ما در کربلا صدای کودکان شهیدی هستیم که زیر تیغ استکبار جهانی به سکوت برده شدند و ما دراین شهرِ فریادهای تاریخ ساز آمده ایم فریادمان را بر سر آنانی بلند کنیم که به نام دفاع ازحقوق کودکان، شعارهای جهانی می دهند و در مقابل کشتار کودکان مظلوم سکوت کردند. »

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید افزود: « مظلومیت شهدای میناب یک داغ ملی نیست. بلکه یک فاجعه انسانی تاریخی است که باید وجدان همه جهان را به درد آورد.»

وی ادامه داد: « عهد ما اینجا در کربلا، صدایی است که از قلب مظلومیت تاریخ ساز کودکان عاشورا برخواسته است و ما همه دراین شب عهد می بندیم که فریادرسان این کودکان خواهیم بود و نمی گذاریم تا خون کودکان به یک عدد تبدیل شود. »

خون کودکان ما می آموزد که از آمریکا نباید ترسید

حجت الاسلام مسلم الدراجی، معاون فرهنگی کتائب حزب الله عراق سخنران دیگر این مراسم بود.

مسلم الدراجی سخنش را با سخن از شهادت رهبر شهید ایران آغاز کرد و گفت: امشب برای کودکانی اینجا هستیم که همگی کودکان امام حسین(ع) هستند و راه آغاز حرکت ماست که با خون سیدالشهدای عاشورا پیوند خورده است.

وی افزود: همانگونه شهادت آیت الله سیدعلی خامنه ای را باید امتداد عاشورا بدانیم و خون او جریان دهنده تاریخ کنونی ماست باید بدانید که هر خونی که ریخته می شود، حرکت دهنده همه آزادگان جهان خواهد بود.

معاون فرهنگی کتائب حزب الله عراق با اشاره به کسانی که در این مراسم عکس هایی از بچه های میناب و عکس هایی از رهبرشهید ایران را در دست داشتند، گفت: شما فرزندان امام حسین (ع) هستید و وجود شما در این اربعین، قلب تپنده همه جامعه امروز و فردا خواهد شد.

وی افزود: خون کودکان ریخته شده، قدرت ماست و به ما و شما می آموزد که از آمریکا نباید ترسید.

من از کربلا به کربلا آمده ام

در بخش دیگر برنامه، حسن رئیسی، پدر دو دانش‌آموز شهید مینابی (آسنا و محمدحسام رئیسی) از داغ سنگین تکه تکه شدن بچه های میناب گفت.

حسن رئیسی با اشاره به اینکه نخستین سفرش به کربلاست، گفت: « من از کربلا به کربلا آمده ام. چون مادران میناب صبح آن روز داغ سنگین و درد کربلا را کشیدند و از همه وجودشان، تکه هایی باقی مانده را تحویل گرفتند. »

قدردانی از خانواده شهدا

در پایان این مراسم هدایایی از سوی بنیاد شهید و کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین توسط حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، حجت السلام دکتر حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین به خانواده های شهدا تقدیم شد و نیز چند تن از مداحان اهل بیت(علیهم السلام) از ایران، به نوحه خوانی پرداختند.