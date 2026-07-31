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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

گاز برخی خیابان‌های شهر اصفهان فردا قطع می‌شود

گاز برخی خیابان‌های شهر اصفهان فردا قطع می‌شود

اصفهان- شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان گاز در بخشی از خیابان‌های شهر اصفهان به علت انجام تعمیرات شبکه، روز شنبه ۱۰ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به علت انجام تعمیرات شبکه، جریان گاز در خیابان‌های جانبازان، هدایت، مولانا، عرفان و مسیرهای منتهی به آنها در شهر اصفهان، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان اصفهان در این اطلاعیه از شهروندان خواسته است در مدت زمان اجرای عملیات و قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

در این اطلاعیه با قدردانی از همراهی مشترکان تأکید شده است: انتظار می‌رود شهروندان با رعایت نکات ایمنی، در اجرای این عملیات همکاری لازم را داشته باشند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرده است این اقدام با هدف تعمیرات شبکه و به منظور پایداری و ایمنی بیشتر در خدمت‌رسانی انجام می‌شود.

کد مطلب 6904226

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    • پویا IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
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