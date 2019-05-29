مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ صاحبان مشاغل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۴ قرار می‌گیرند، عنوان داشت: دستورالعمل مالیات مقطوع امسال شامل صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان) باشد، است و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.

وی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن گفت: براساس این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده؛ به این صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بر این اساس، همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۹ درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

پناهی، تاکید کرد: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد. وی تصریح کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال ۱۳۹۷ اولین سال فعالیت آنها است (در سال ۱۳۹۶ فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال ۱۳۹۷ شرکای آنها تغییر کرده باشد (تغییر هر یک از شرکا)، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) هستند.

پناهی همچنین یادآور شد: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود و عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

پناهی اظهار داشت: هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۷ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۳) این دستورالعمل باشد، صرفاً مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می‌شود.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین بیان داشت: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام کرده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خرداد ۱۳۹۸) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۷ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

پناهی تصریح کرد: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

وی با بیان اینکه خردادماه موعد ارایه اظهارنامه و برخورداری صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع است، یادآور شد: سایر صاحبان مشاغل نیز حسب مقررات مربوطه می باید به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.