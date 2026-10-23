به گزارش خبرگزاری مهر، مهران علایی با اشاره به تبیین دستورالعمل جدید اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴، از تغییرات بنیادین در شیوه محاسبه و وصول مالیات صاحبان مشاغل، اظهار کرد: این اقدامات با هدف اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول حقوق دولت و به‌ویژه تکریم مودیان طراحی شده است.

وی با اشاره به جزییات این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این تسهیلات شامل تمامی صاحبان مشاغل، اعم از فعالیت‌های انفرادی و مشارکتی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲ میلیارد تومان باشد، خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به تشریح تغییرات اصلی که مودیان را از فشار اداری و مالی رها می‌کند، پرداخت و گفت: برخلاف سال‌های گذشته، مودیان نیازی به مراجعه حضوری یا ارائه مدارک پیچیده برای اثبات آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی ندارند.

به گفته علایی، سامانه جدید با توجه به نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی کسب‌وکار، این تعدیلات را به‌صورت خودکار در محاسبه مالیات اعمال می‌کند.

وی با تاکید بر تقسیط بدون محدودیت بدهی‌های سنواتی بعنوان نقطه عطف گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع مودیان در سال‌های قبل، مشروط بودن تقسیط مالیات به تسویه بدهی‌های سال‌های گذشته بود اما از اکنون، مودیان می‌توانند بدون نیاز به تسویه بدهی‌های سنواتی، مالیات مقطوع خود را در بازه‌های زمانی پنج تا ۹ ماهه و با توجه به ضریب آسیب‌دیدگی فعالیتشان، تقسیط نمایند.

علایی خاطرنشان کرد: در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده، جرایم موضوع ماده ۲۲ به‌صورت خودکار و بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طولانی، از مودیان بخشوده خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به شفافیت و تصمیم گیری آگاهانه مودیان با استفاده از ابزارهای جدید سامانه، افزود: برای اینکه مودی با آگاهی کامل تصمیم بگیرد که آیا از روش مالیات مقطوع استفاده کند یا اظهارنامه رسمی تسلیم نماید، امکان «مقایسه هوشمند» فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در صفحه پایانی سامانه، جدولی بر اساس فعالیت‌های مشابه و درآمدهای فرضی نمایش داده می‌شود تا مودی بتواند نرخ مالیات خود را با واقعیت مقایسه کند.

علایی بر ضرورت ثبت دقیق داده‌ها تأکید کرد و گفت: مودیان موظفند رقم واقعی فروش خود را ثبت کنند. اگر رقم ثبت‌شده کمتر از فروش واقعی باشد، با جرایم سنگین کتمان درآمد مواجه خواهند شد؛ همچنین، توجه داشته باشید که اطلاعات چک‌های منتقل‌شده نیز در گردش عملکرد ثبت می‌شود، اما امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های غیرتجاری در سامانه فراهم شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص نحوه دسترسی و اطلاع رسانی نیز گفت: بارگذاری فرم‌ها به‌صورت پلکانی و با اولویت مبالغ پایین در حال انجام است.

علایی تأکید کرد: مودیان برای مشاهده فرم‌های خود تنها باید به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، مودیان توجه داشته باشند که اطلاع‌رسانی‌های رسمی تنها از طریق پیامک‌های ارسال‌شده با سرشماره‌های معتبر سازمان انجام می‌شود.