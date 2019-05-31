«زایو» در پله سیزدهم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۴۲۰ ه. ش، شصت‌درصد جهان از شیوع ویروس زایو رنج می‌برند. هر روز اخبار جدیدی از شیوع بیماری در کشوری جدید می‌رسد. دکتر پارسا، دانشمند ایرانی مأمور می‌شود تا با رفتن به جمهوری فلسطین و رخنه در آزمایشگاهی سری پادزهر این بیماری را کشف کند.

در میانۀ سفرشان به جمهوری فلسطین وسیلۀ آن‌ها سقوط می‌کند. تنها چیزی که نصیبشان می‌شود اسارت، ضرب و شتم، ناامیدی، تنهایی و غربت است.

اما گروه نجات بین‌الملل آن‌ها را فراری می‌دهد. سفر به آفریقا، آمریکا و اروپا تکه‌های معما را کم‌کم کنار هم می‌گذارد تا دکتر پارسا، آخرین قدم را بردارد.

زایو از معدود رمان‌های علمی‌تخیلی فارسی است. کاری که صرفاً یک کپی از نوشته‌های غربی نیست و برای مخاطب، یک آیندۀ روشن را ترسیم می‌کند. آینده‌ای که پیام‌های مهمی را به مخاطب منتقل می‌کند. آنگونه هم مخاطب جوان و هم خوانندۀ نوجوان را به خود جذب می‌کند.