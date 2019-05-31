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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

نماینده ولی‌فقیه در لرستان؛

گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ترک برداشته است

گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ترک برداشته است

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ترک برداشته، گفت: در روز جهانی قدس، طرح «معامله قرن» شکست خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در سخنانی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم عزیز، ولایتمدار و مؤمن استان لرستان، گفت: روز جهانی قدس نماد حق و باطل است و روز خروش مسلمانان علیه رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه روز قدس، روزی است که مردم مسلمان با احساس وظیفه، تکلیف شرعی و انسانی به میدان می آیند و می‌خواهند قدس شریف را از وجود رژیم صهیونیستی پاکسازی کنند، گفت: قطعاً آرمان مسلمانان فلسطین است، فلسطین اولین قبله مسلمانان بوده و است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی به عنوان مظهر ظلم، استکبار و کودک کشور بدترین جنایت را در منطقه علیه اسلام و مسلمانان انجام می دهد، از این روز وظیفه انسانی، شرعی و عقلی همه ما ایجاب می کند در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بایستیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه قطعاً این راهپیمایی اثر گذار خواهد بود، افزود: این امر موجب شده که فلسطین و قدس به یک مسئله جهانی تبدیل شده و به عنوان مسئله اول جهان اسلام مطرح شده است.

وی، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی نیز منفور شده و آن گنبد آهنین این رژیم ترک برداشته و رو به زوال است و این راهپیمایی آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد که نابودی اسرائیل را به دنبال خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا برای اینکه مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود، حقوق مسلمانان فلسطین نادیه گرفته شود و رژیم صهیونیستی از ثباتی برخوردار شود توطئه و طرحی تحت عنوان معامله قرن مطرح کرده و می خواهد آن را پیاده کند که قطعاً این انسجام، راهپیمایی و شعارها موجب شکست طرح معامله قرن خواهد شد.

کد مطلب 4629952

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