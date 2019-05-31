به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در سخنانی با بیان اینکه روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم غاصب است، اظهار داشت: بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، همچنان مردم کوبنده‌تر و محکم‌تر از سال‌های گذشته در این راهپیمایی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه همه آحاد مردم در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند، گفت: اسرائیل غاصب و حامیان آن به زباله دان تاریخ خواهند افتاد.

فرمانده انتظامی لرستان، بیان داشت: این مردم همه ساله با شکوه تر از سال قبل در راهپیمایی شرکت خواهند کرد، اسرائیل غاصب باید از جامعه دنیا محو شود و به تعبیر مقام معظم رهبری ما اسرائیلی در آینده نخواهیم داشت.