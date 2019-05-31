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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۱

فرمانده انتظامی لرستان:

اسرائیل غاصب و حامیان آن به زباله‌دان تاریخ خواهند افتاد

اسرائیل غاصب و حامیان آن به زباله‌دان تاریخ خواهند افتاد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان، گفت: به طور حتم اسرائیل غاصب و حامیان آن به زباله دان تاریخ خواهند افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در سخنانی با بیان اینکه روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم غاصب است، اظهار داشت: بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، همچنان مردم کوبنده‌تر و محکم‌تر از سال‌های گذشته در این راهپیمایی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه همه آحاد مردم در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند، گفت: اسرائیل غاصب و حامیان آن به زباله دان تاریخ خواهند افتاد.

فرمانده انتظامی لرستان، بیان داشت: این مردم همه ساله با شکوه تر از سال قبل در راهپیمایی شرکت خواهند کرد، اسرائیل غاصب باید از جامعه دنیا محو شود و به تعبیر مقام معظم رهبری ما اسرائیلی در آینده نخواهیم داشت.

کد مطلب 4629971

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