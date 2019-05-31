ملت ایران هیچگاه تسلیم نقشه های شوم آمریکا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: حضور ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر وحدت و همدلی در این کشور را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: ملت ما با این حضور میلیونی خود در صحنه بار دیگر ثابت کردند که به هیچ عنوان تسلمی نقشه ها و دسیسه های شوم دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار نمی شوند.

استاندار کردستان گفت: این حضور مردم در صحنه بار دیگر تجدید بیعتی با آرمان های نظام اسلامی و در راستای دفاع از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین اشغالی است.

وی افزود: با توجه به اینکه پشت تمام ماجراهای ظلم بر ملت مظلوم فلسطین آمریکا حضور دارد بنابراین معامله قرن نمی تواند حافظ و تامین کننده منافع مسلمانان باشد.

مرادنیا از حضور مردم کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد و افزود: مردم کردستان همواره در صحنه های دفاع از نظام و انقلاب اسلامی ایران پیشگام بوده اند.