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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

استاندار کردستان:

ملت ایران هیچگاه تسلیم نقشه های شوم آمریکا نمی شود

ملت ایران هیچگاه تسلیم نقشه های شوم آمریکا نمی شود

سنندج – استاندار کردستان گفت: ملت ایران هیچ گاه تسلیم نقشه ها و دسیسه های شوم دشمنان به ویژه آمریکا نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: حضور ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر وحدت و همدلی در این کشور را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: ملت ما با این حضور میلیونی خود در صحنه بار دیگر ثابت کردند که به هیچ عنوان تسلمی نقشه ها و دسیسه های شوم دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار نمی شوند.

استاندار کردستان گفت: این حضور مردم در صحنه بار دیگر تجدید بیعتی با آرمان های نظام اسلامی و در راستای دفاع از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین اشغالی است.

وی افزود: با توجه به اینکه پشت تمام ماجراهای ظلم بر ملت مظلوم فلسطین آمریکا حضور دارد بنابراین معامله قرن نمی تواند حافظ و تامین کننده منافع مسلمانان باشد.

مرادنیا از حضور مردم کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد و افزود: مردم کردستان همواره در صحنه های دفاع از نظام و انقلاب اسلامی ایران پیشگام بوده اند.

کد مطلب 4630006

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