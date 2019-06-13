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۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۱۵

رئیس کل گمرک ایران:

ارتقای گمرک مرزی آستارا در دستور کار قرار گرفته است

ارتقای گمرک مرزی آستارا در دستور کار قرار گرفته است

آستارا- رئیس کل گمرک ایران با اشاره به موقعیت شاخص گمرک آستارا، گفت: ارتقای گمرک مرزی آستارا در دستور کار گمرک قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میر اشرفی بعد از ظهر پنچ شنبه در حاشیه بازدید از محوطه گمرک آستارا، اظهار کرد: گمرک برای بازسازی و ارتقای این گمرک بین المللی برنامه دارد.

وی با بیان اینکه برای بهسازی محوطه و توسعه اداره کل گمرک آستارا در فاز نخست ۲۵ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده است، افزود: گمرک ایران برنامه‌های خوبی برای بهسازی، ساماندهی و ارتقای گمرک پرتردد و بین المللی آستارا پیش‌بینی کرده و در دست اجرا دارد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: آستارا از موقعیت بسیار ممتازی در حوزه اقتصادی و تجارت برخوردار است و وجود همزمان مرز زمینی، ریلی و دریایی اهمیت این شهرستان و قابلیت‌های اقتصادی آن را دو چندان کرده است.

وی گفت: پیمانکار طرح توسعه گمرک آستارا انتخاب و فعالیت‌های آن آغاز شده است و امیدواریم پس از اتمام این طرح عمرانی مرز آستارا به عنوان یکی از فعال‌ترین مرزهای شمال کشور از یک محوطه خوب و ورودی و خروجی آبرومند و امکاناتی مدرن برخوردار باشد.

کد مطلب 4640083

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