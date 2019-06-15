قطعه تصویری «کودک کار» منتشر شد/ توجه به آرزوهای کودکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش»، بردیا صدرنوری آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده پیانو و مدیر جشنواره و جایزه موسیقی همایون خرم که طی سال های گذشته فعالیت های متعددی را در حوزه موسیقی برای کودک و نوجوان انجام داده، با هدف توجه عموم شهروندان ایرانی در زمینه جلوگیری از کار کودکان نماهنگ «کودک کار» را منتشر کرد.

وی درباره این قطعه که تصاویر آن توسط شاهو زندی تهیه و تدوین شده است توضیح داد: ۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خرداد ماه از سوی سازمان بین المللی کار روز جهانی مبارزه با کار کودکان نام گرفت. همین موضوع بهانه ای شد تا همراه با هدف جهانی افزایش آگاهی مردم و فعالیت در حوزه مقابله با کار کودکان قطعه ای را با عنوان «کودک کار» منتشر کنم.

صدرنوری درباره موسیقی این اثر بی کلام گفت: آنچه از نظر موسیقایی برای ساخت این اثر روی تصویر برایم مهم بود دو فضای متفاوت بود که با بهره گیری از فواصل موسیقی به مخاطب القا شود. یک فواصل در گام دو مینور که شور و شوق کودکانه را با اجرای مستمر و پرسرعت نت ها در این گام نشان می داد و بخش دیگری از موسیقی نیز که مبتنی بر فاصله چهارم کاسته، با تصاویری از کودکان کار همراه است، فضای ایجاد شده در حالت اضطراب و ابهام و دلشوره را برای همذات پنداری شنونده با فضای زندگی کودکان کار ایجاد می کند. فضایی که امیدوارم توانسته باشم به سهم خود آن را در روح و نگاه حسی مخاطب ایجاد کرده باشم.

این نوازنده پیانو تاکید کرد: قطعه «کودک کار» یک اثر کاملاً حسی است که تلاش کردم به سهم خود توجه مردم را به موضوع مهم مبارزه با کار کودکان جلب کنم. من حتی در ابتدای این قطعه تصویری نیز عنوان کرده ام: «کودکان، کار کودک اند؛ با همه پاکی ها و آرزوهای کودکی» بنابراین همه ما به عنوان یک شهروند باید کمک کنیم تا این معضل بزرگ اجتماعی به حداقل برسد تا این کودکان بتوانند در مسیر درست زندگی حرکت کنند. مردم شریف ایران هم می توانند با تکیه بر آموزه های اخلاقی، انسانی و دینی تلاش کنند تا این معضل بزرگ رفع و فرزندان ایران زمین با شرایطی بهتر زندگی کنند.