محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۶۹ مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این پدیده روز دوشنبه در مناطق شرقی، ارتفاعات، بخشهایی از مناطق مرکزی و جادههای مواصلاتی استان رخ خواهد داد.
سبزهزاری ادامه داد: روز سهشنبه نیز نواحی مرکزی استان و محورهای ارتباطی تحت تأثیر مه و کاهش دید قرار میگیرند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و جنوبغربی استان و جادههای مواصلاتی این مناطق پیشبینی شده است.
وی توصیه کرد: رانندگان و کاربران جادهای در این مدت با احتیاط تردد کرده و تمهیدات لازم برای کاهش خطرات ناشی از کاهش دید افقی را مدنظر قرار دهند.
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