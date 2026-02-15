محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۶۹ مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این پدیده روز دوشنبه در مناطق شرقی، ارتفاعات، بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان رخ خواهد داد.

سبزه‌زاری ادامه داد: روز سه‌شنبه نیز نواحی مرکزی استان و محورهای ارتباطی تحت تأثیر مه و کاهش دید قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین برای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان و جاده‌های مواصلاتی این مناطق پیش‌بینی شده است.

وی توصیه کرد: رانندگان و کاربران جاده‌ای در این مدت با احتیاط تردد کرده و تمهیدات لازم برای کاهش خطرات ناشی از کاهش دید افقی را مدنظر قرار دهند.