به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی در بازدید از اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای (IRU) با فرآیند کنترل ایمنی سازی سیستم تیر آشنا شد و با «امبرتو ده‌پره‌تو» دبیرکل این اتحادیه خصوص توسعه همکاری های متقابل در منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

میراشرفی سیستم تیر را تسهیل گر رفع مرزها و رشد تجارت بین المللی دانست و با اشاره به موقعیت ویژه ایران و قرار گرفتن حدود ۲۰ کشور محصور در خشکی (لند لاک) در منطقه و همسایگی ایران و همچنین قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، خواهان همکاری بیشتر ایرو در توسعه ترانزیت و تیر در منطقه شد.

وی با اشاره به موفقیت اخیر اجرای دومین پروژه تیر الکترونیک با آذربایجان، آمادگی گمرک ایران جهت توسعه تیرالکترونیکی با سایر کشورهای همسایه به ویژه کریدور شمال-جنوب را اعلام کرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: گمرکات می‌توانند مانع از تاثیر مسائل سیاسی بر زندگی مردم از طریق تسهیل تجارت شوند و سیستم بین المللی تیر یکی از ابزار مورد استفاده گمرکات است.

وی با اشاره به اجرای سامانه جامع گمرکی در کشور با نیروهای بومی، آمادگی گمرک ایران برای انتقال تجارب خود به کشورهای همسایه جهت دیجیتالی کردن گمرکات و ترانزیت را اعلام کرد.

همچنین با درخواست توجه بیشتر ایرو به توسعه حمل و نقل ترکیبی پیشنهاد ایجاد دفتر منطقه ای ایرو در ایران جهت تقویت همکاریها را مطرح کرد.

در ادامه دبیرکل ایرو ضمن ابراز خوشحالی از جدیت و موفقیت گمرک ایران در اجرای پروژه‌های تیرالکترونیک، گمرک ایران را پیشرو و پیشگام در دیجیتالی شدن تیر دانست.

امبرتو ده پره تو دبیرکل ایرو، گمرک ایران را نمونه موفقی از گمرکات قرن ۲۱ دانست که بدون تردید در مسیر دیجیتالی شدن گام برداشته و آنرا الگوی مناسبی برای گمرکات منطقه عنوان کرد.

وی همچنین ضمن ابراز خوشحالی از موفقیت های اخیر گمرک ایران در تیر الکترونیک به عنوان اینترمدال، آمادگی ایرو برای توسعه تیر الکترونیکی با همکاری ایران را اعلام کرد.

دبیرکل ایرو از حضور فعال و موثر نماینده کشورمان در شورای اجرایی تیر که منجر به اجرای حمل و نقل ترکیبی تیر و توسعه تیرالکترونیکی شده، تشکر و قدردانی کرد.