به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در سومین کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی خوزستان به حضور نیافتن متولیان اصلی سلامت در این نشست اشاره و اظهار کرد: حضور نیافتن آب و فاضلاب، محیط‌زیست، شهرداری اهواز و دستگاه‌های دیگری که نقش مهمی در شورای سلامت و تأمین‌کننده زیرساخت‌های سلامت هستند، را نمی‌پذیرم.

وی ادامه داد: اگر روسای این دستگاه‌ها بخواهند با این روش ادامه دهند و در جلسه بعدی حضور پیدا نکنند با نامه کتبی به وزرای مربوطه، عذرشان را می‌خواهم و این تذکر آخر است.

شریعتی در ادامه به سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص هرس درختان کونوکارپوس در اهواز اشاره کرد و گفت: باید ادارات و شهرداری‌ها خود را برای بارش‌های آینده آماده و منتظر آمار هواشناسی نباشند و هرس درختان هرچه سریع‌تر انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: اداره کل امور شهری استانداری خوزستان به تمام فرمانداران شهرستان‌های خوزستان مخصوصاً آبادان و تمام دستگاه‌ها دستور هرس این درخت را ابلاغ و به صورت جدی پیگیری کنند.

استاندار خوزستان، لایروبی و آهک کشی روباز را کار ساده‌ای دانست و تصریح کرد: سیلاب ۹۸ لایروب رودخانه‌ها بوده چرا که در سال‌های گذشته اصلاً لایروبی نشده‌اند.

وی در این جلسه به برخی فرمانداران که در لایروبی و آهک کشی عملکرد ضعیفی داشتند، تذکر داد و افزود: لایروبی مناطق غرب اهواز بسیار درصد پایینی دارد و باید به شهرداران این مناطق تذکر داده شود و ماه آینده گزارش متفاوتی را ارائه دهند و اگر مسئولی اهمیت به این موضوع نداد باید عزل شوند.

شریعتی در ادامه به آب شرب روستای خلیفه حیدر شوش اشاره و تشریح کرد: اینکه این روستا با فاصله کم از رودخانه هنوز آب شرب ندارد را باید ناکارآمدی مدیریت آب و فاضلاب روستایی دانست و باید تا یک هفته آینده پلان کاری خود را ارائه دهد.

استاندار خوزستان در پایان به سگ‌های ولگرد و میزان گزش‌ها اشاره و بیان کرد: طبق شرع، انسان در اولویت است؛ بنابراین باید تدابیری برای سگ‌های ولگرد اندیشیده و گزش‌ها از بین بروند.