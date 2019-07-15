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۲۴ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۵۶

در نشست شورای سلامت صورت گرفت؛

اتمامِ‌حجت استاندار خوزستان با مدیران غایب / عذر شما را می‌خواهیم

اتمامِ‌حجت استاندار خوزستان با مدیران غایب / عذر شما را می‌خواهیم

اهواز – استاندار خوزستان به مدیران غایب در نشست شورای سلامت این استان اتمامِ‌حجت کرد که در صورت ادامه غیبت، عذر آنها را می‌خواهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در سومین کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی خوزستان به حضور نیافتن متولیان اصلی سلامت در این نشست اشاره و اظهار کرد: حضور نیافتن آب و فاضلاب، محیط‌زیست، شهرداری اهواز و دستگاه‌های دیگری که نقش مهمی در شورای سلامت و تأمین‌کننده زیرساخت‌های سلامت هستند، را نمی‌پذیرم.

وی ادامه داد: اگر روسای این دستگاه‌ها بخواهند با این روش ادامه دهند و در جلسه بعدی حضور پیدا نکنند با نامه کتبی به وزرای مربوطه، عذرشان را می‌خواهم و این تذکر آخر است.

شریعتی در ادامه به سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص هرس درختان کونوکارپوس در اهواز اشاره کرد و گفت: باید ادارات و شهرداری‌ها خود را برای بارش‌های آینده آماده و منتظر آمار هواشناسی نباشند و هرس درختان هرچه سریع‌تر انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: اداره کل امور شهری استانداری خوزستان به تمام فرمانداران شهرستان‌های خوزستان مخصوصاً آبادان و تمام دستگاه‌ها دستور هرس این درخت را ابلاغ و به صورت جدی پیگیری کنند.

استاندار خوزستان، لایروبی و آهک کشی روباز را کار ساده‌ای دانست و تصریح کرد: سیلاب ۹۸ لایروب رودخانه‌ها بوده چرا که در سال‌های گذشته اصلاً لایروبی نشده‌اند.

وی در این جلسه به برخی فرمانداران که در لایروبی و آهک کشی عملکرد ضعیفی داشتند، تذکر داد و افزود: لایروبی مناطق غرب اهواز بسیار درصد پایینی دارد و باید به شهرداران این مناطق تذکر داده شود و ماه آینده گزارش متفاوتی را ارائه دهند و اگر مسئولی اهمیت به این موضوع نداد باید عزل شوند.

شریعتی در ادامه به آب شرب روستای خلیفه حیدر شوش اشاره و تشریح کرد: اینکه این روستا با فاصله کم از رودخانه هنوز آب شرب ندارد را باید ناکارآمدی مدیریت آب و فاضلاب روستایی دانست و باید تا یک هفته آینده پلان کاری خود را ارائه دهد.

استاندار خوزستان در پایان به سگ‌های ولگرد و میزان گزش‌ها اشاره و بیان کرد: طبق شرع، انسان در اولویت است؛ بنابراین باید تدابیری برای سگ‌های ولگرد اندیشیده و گزش‌ها از بین بروند.

کد مطلب 4667157

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