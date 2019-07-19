به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده از خوانندگان موسیقی پاپ ایران هفتم مرداد ماه سال جاری پس از مدتها توقف در برگزاری اجراهای زنده، تازهترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میکند.
علیزاده که طی ماههای گذشته عمده تمرکز خود را بر انتشار تک آهنگهای مختلف معطوف کرده در کنسرتهای پیش رو به احتمال فراوان قطعات منتخب آلبومهای خود از جمله «همخونه – ۱۳۸۷»، «سورپرایز- ۱۳۸۸»، «دلت با منه – ۱۳۹۱»، «گفتم نرو- ۱۳۹۵» و تک آهنگ های خود را برای طرفداران اجرا میکند.
طبق برنامهریزیهای انجام گرفته در این کنسرت که تحت پوشش شرکت «ایران گام» به مدیریت صدرالدین حسینخانی برگزار خواهد شد بلیتها از قیمت ۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.
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