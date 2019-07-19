مردم ایران باید به جایگاه داوری فوتبالشان در جهان افتخار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال عصر امروز در کلاس توجیهی ناظران داوری حضور یافت.

وی در جمع حاضران در این دوره عنوان کرد: در ابتدا وظیفه می دانم که یادی کنم از زحمات پیشکسوتان بزرگوار داوری که در این جمع نیستند اما زحمات و تلاش هایشان هرگز فراموش شدنی نیست.همچنین خوشحالم که در جمع فعلی گروهی از پیشکسوتان داوری را می بینم و امیدوارم با تلاش های صورت گرفته و بهره بردن از ظرفیت های موجود شاهد ارتقا سطح داوری در فوتبال کشور باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حضور والنتین ایوانف در کشورمان گفت: حضور چهره نامدار داوری جهان در کشورمان را باید به فال نیک گرفت. به طور حتم، انتقال دانش روز به ناظران داوری موضوع با اهمیتی است که با توجه به جایگاه داوری ایران در آسیا و جهان باید مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم با برگزاری چنین دوره هایی این مهم با شتاب بیشتر تداوم یابد.

در ادامه والنتین ایوانف هم با تقدیر از حضور رئیس فدراسیون فوتبال در این نشست گفت: ناظران نقش مهمی در کیفیت داوری دارند. بدون شک، مردم ایران باید به جایگاه داوری فوتبالشان در سطح جهانی افتخار کنند. من از حضور در این دوره توجیهی بسیار خرسندم و امیدوارم مباحث طرح شده مفید به فایده باشد.

در پایان این نشست هدایایی از سوی رییس فدراسیون، هدایت ممبینی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته داوران و فریدون اصفهانیان عضو هیات رییسه به رسم یابود به ایوانف اهدا شد.