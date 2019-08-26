بستری ۱۶ زائر در بیمارستان مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا فقیهی مدیر عملیات حج مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر درحاشیه بازدید رئیس سازمان حج و زیارت کشور از بیمارستان مکه مکرمه گفت: عملیات ایام تشریق پایان یافته و جمعیت زائران حاضر در مکه رو به کاهش است، در حال حاضر ۱۶ زائر در بیمارستان مکه بستری هستند. از این تعداد یک نفر در بخش سی سی یو و بقیه در بخش های داخلی مردان و زنان بستری شده‌اند. اغلب این بیماران مشکلات ریوی دارند. البته این زائران مشکل جدی ندارند.

وی با اشاره به بستری ۱۵۶ زائر در بخش سی سی یو از ابتدای عملیات حج در مکه، گفت: تعداد بستری در بخش داخلی مردان ۲۶۵ نفر، بخش داخلی زنان ۲۰۹ نفر و در بخش اورژانس بیمارستان مکه از ابتدا تا دوم شهریور، یک هزار و ۱۰۰ نفر بوه، این درحالی است که بسیاری از زائران نیازمند به برخی درمان‌ها در مطب‌ها، محل استقرار زائران و درمانگاه‌های ۵ گانه مرکز پزشکی حج و زیارت به بیمارستان مکه ارجاع داده شده و پس از بهبودی و مداوا به کاروان‌ها برگشته اند.

مدیر عملیات حج مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: پزشکان متخصص، ۲۴ ساعته در درمانگاه‌ها و بیمارستان ها در بخش های داخلی، طب اورژانس، زنان، ارتوپد، عفونی، دندانپزشکی، قلب، روانپزشک و چشم ۳۵ هزار و ۹۱۴ زائر را ویزیت کردند و با توجه به پیش بینی ها تا این لحظه هیچ مشکلی در تامین دارو برای زائران نداشتیم و تا پایان عملیات هم هیچ مشکلی در ارائه خدمات دارویی در مجموعه ها و درمانگاه‌های تخصصی و بیمارستان مکه نخواهیم داشت.

فقیهی به فعالیت داروخانه ها در مدینه و مکه اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۵ هزار و ۹۵۳ نسخه در بیمارستان و ۳۳ هزار و ۱۸ نسخه در درمانگاه‌ها پذیرش شده است.

وی در مورد تمهیدات مرکز پزشکی حج و زیارت در اعزام بیماران خاص به ایران گفت: طبق روال هرساله بیمارانی که شرایط خاصی دارند و نیاز است برای ادامه درمان به ایران اعزام شوند با همکاری سازمان حج و زیارت و سازمان بیمه گذار، اعزام شده‌اند. پزشکان عرب زبان هماهنگی های انتقال این عزیزان را در بحث های هوایی کشیدند و تا این لحظه هم این کار به خوبی انجام شده است.