به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: در این جلسه، موضوعات مهم حوزه آموزش و پرورش از جمله مسائل مرتبط با پرورش دانشآموزان، وضعیت فضاهای آموزشی، برنامههای اوقات فراغت و آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید بررسی و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
وی با اشاره به برنامههای اوقات فراغت دانشآموزان در فصل تابستان افزود: گزارشی از فعالیت مجموعههای ورزشی و برنامههای مدارس در این حوزه ارائه شد و بر توسعه این برنامهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان تأکید شد.
استاندار البرز، رسیدگی به وضعیت فیزیکی مدارس را از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: اجرای طرح شهید عجمیان با مشارکت گروههای جهادی برای شادابسازی مدارس در دستور کار قرار دارد و اقداماتی از جمله رنگآمیزی، نظافت، شستوشو، بهسازی کتابخانهها و نمازخانهها، تعمیر سرویسهای بهداشتی، آسفالت محوطه مدارس و سایر عملیات عمرانی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور دانشآموزان در مدارس، اظهار امیدواری کرد تمامی این اقدامات تا آغاز مهرماه به سرانجام برسد.
وی همچنین با اشاره به تجلیل از دو دانشآموز افتخارآفرین البرزی در ابتدای نشست شورای آموزش و پرورش گفت: در این مراسم از علیرضا شریفی، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی و امیرحسین نصرتی، دارنده مدال طلای سیوهفتمین المپیاد جهانی زیستشناسی (IBO ۲۰۲۶) به همراه خانوادههای آنان تقدیر شد.
استاندار البرز کسب این افتخارات را نشاندهنده جایگاه علمی آموزش و پرورش استان دانست و از تلاش دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در پرورش نخبگان علمی قدردانی کرد.
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