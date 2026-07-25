ترامپ انتقام جریمه گوگل را از اروپا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این اقدام در واکنش به جریمه ۸۹۰ میلیون یورویی گوگل در اتحادیه اروپا انجام می شود. ترامپ مدعی است «تحقیق بخش ۳۰۱»جریمه های اتحادیه اروپا را معکوس می کند و احتمالا به وضع تعرفه هایی کلان منجر می شود.

رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: ایالات متحده آمریکا قلکی برای اروپا نیست و اجازه نمی دهد چنین باشد. لطفا این واقعیت را گواهی بر آن بدانید که ما به سرعت یک تحقیق بخش ۳۰۱ را درباره سرقت از شرکت های آمریکایی و بالطبع مالیات دهندگان آمریکایی آغاز خواهیم کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا گوگل را به دلیل استفاده از جستجوی گوگل برای ترویج ناعادلانه سرویس های سفر و خرید خود و جلوگیری از آنکه توسعه دهندگان گزینه های پرداخت جایگزین را در پلی استور تبلیغ کنند، ۸۹۰ میلیون یورو جریمه کرد. هر دو این اقدامات قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

از زمانیکه دادگاه عالی آمریکا رژیم تعرفه بندی جهانی ترامپ را درماه فوریه لغو کرد، دولت آمریکا به بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ آمریکا به عنوان یکی از چند حفره حقوقی برای وضع تعرفه های جدید اتکا می کند. این قانون به نماینده تجاری آمریکا اجازه می‌دهد تا ضمن بررسی عملکرد شرکای تجاری، در صورتی که اقدامات آنها باری ناعادلانه بر تجارت آمریکا تحمیل کند یا آن را محدود سازد، تعرفه‌هایی را علیه آنها به کار گیرد.

نکته جالب‌توجه این است که تعرفه‌های «بخش ۳۰۱» نیز مانند جریمه‌های اتحادیه اروپا قابل به چالش کشیدن در دادگاه و ابطال هستند.