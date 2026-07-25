سازمان حفظ نباتات نسبت به ورود سموم تقلبی به بازار هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارشهای سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر شناسایی نمونههای تقلبی آفتکش «سایهالوفوپ بوتیل OD ۲۰ درصد» و حشرهکش «سایپرمترین EC ۴۰ درصد» در بازار، نسبت به خطرات این محصولات برای سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور هشدار داد و از بهرهبرداران خواست در خرید محصولات شیمیایی هوشیاری مضاعف به خرج دهند.
براساس گزارشهای دریافتی و مستندات ارسالی از سوی شرکت ملی شیمی کشاورز، محمولههایی از آفتکش تقلبی «سایهالوفوپ بوتیل OD ۲۰ درصد» در بستهبندی «کوئکس» در سطح بازار مشاهده و شناسایی شده است. با توجه به کشف اولیه این آفتکش تقلبی در استان خوزستان و احتمال توزیع آن در سایر نقاط کشور، سازمان حفظ نباتات بر لزوم پایش دقیق و رهگیری اصالت محمولههای مشابه تاکید کرد.
همچنین گزارشهایی مبنی بر توزیع حشرهکش تقلبی «سایپرمترین EC ۴۰ درصد» در بستهبندیهای نیملیتری با تاریخ تولید ۱۴۰۳/۱۲ و شماره بچ ۶۳۰۰۵۲۳۶ منتسب به شرکت فرآوردههای شیمیایی ایران دریافت شده است. با توجه به کشف این سموم در مناطق مختلف از جمله استانهای آذربایجانغربی و جنوبکرمان و احتمال توزیع گستردهتر آن در سایر نقاط کشور، سازمان حفظ نباتات دستورهای لازم را برای پیگیری فوری و پایش سراسری را صادر کرد.
در این راستا، سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد؛ تمامی واحدهای ذیربط در سراسر کشور موظفند تا ضمن بازرسی مستمر فروشگاههای عرضه نهادههای کشاورزی و بررسی شاخصهای فنی و اسناد خرید و فروش سموم و آفتکشها، نسبت به بررسی اصالت و شناسایی محمولههای غیرمجاز اقدام کنند.
همچنین این سازمان از بهرهبرداران و کشاورزان درخواست کرد؛ سموم و آفتکشهای مورد نیاز را تنها از فروشگاهها و مراکز مجاز و با استعلام اصالت تهیه کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مراکز خدمات کشاورزی یا مدیریتهای حفظ نباتات استان خود اطلاع دهند.
گفتنی است؛ به منظور حفظ امنیت غذایی، جلوگیری از خسارت به محصولات و همچنین صیانت از بازار نهادههای کشاورزی، با عرضه سموم تقلبی و غیراستاندارد، طبق ضوابط و مقررات قانونی برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
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