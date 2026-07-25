مشخصات لپ تاپ ارزان قیمت جدید اپل فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، براساس گفته های تحلیلگران و مارک گرومن، خبرنگار بلومبرگ، اپل مشغول آزمایش تراشه A۱۹ پرو در این دستگاه است. همچنین شرکت مشغول بررسی گزینه های مختلف حافظه است تا دستگاه را برای انجام فعالیت های روزمره و همچنین ویژگی های هوش مصنوعی مناسب تر کند.

در «مک بوک نئو» از تراشه A۱۸ پرو(شش هسته سی پی یو و پنج هسته جی پی یو) استفاده می شود. نسخه جدید دستگاه مجهز به تراشه جدید خواهد شد و انتظار می رود عملکرد سی پی یو آن ۱۰ تا ۱۵ درصد و عملکرد جی پی یو تا ۴۰ درصد بهتر شود. این موضوع به معنای عملکرد بهتر در اجرای هم‌زمان چند برنامه، اجرای روان‌تر فعالیت‌های سبکِ تولید محتوا و در مجموع، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و بهبود تجربه کاربری دستگاه است.

جالب آنکه لپ تاپ با تراشه A۱۹ پرو احتمالا با جی پی یو پنج هسته ای ارائه شود. این تغییر احتمالا به توازن برق و عمر باتری دستگاه کمک می کند.

در بخش حافظه، مک بوک فعلی هشت گیگابایت RAM دارد. هنوز هم اشاره هایی مبنی بر آن وجود دارد که حافظه مک بوک نئو ۲ احتمالا به ۱۲ گیگابایت برسد. این RAM اضافی به خصوص برای ویژگی های «اپل اینتلیجنس» که روی دستگاه فعال می شود، کارآمد است.

اپل تصمیمی برای تغییر در طراحی دستگاه ندارد و احتمالا این لپ تاپ با بدنه ای جمع و جور و سبک ارائه می شود.

طبق گزارش ها قرار است مک بوک نئو ۲ در ۲۰۲۷ میلادی ارائه شود که به اپل مدت زمان زیادی برای تنظیم همه چیز می دهد. این لپ تاپ برای رقابت با مک بوک پرو ارائه نمی شود بلکه یک گزینه ایده آل برای دانشجویان، متخصصان و کاربران عادی است که خواستار کیفیت و عملکرد خوب و طراحی زیبا بدون پرداختن بهایی کلان هستند.