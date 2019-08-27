شهرداری مساجد تاریخی تهران را احیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی که در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: در سفر حج نشانه‌هایی از تهران و تهرانی‌ها دیدم که چون رو به فراموشی است خواستم یادآوری کنم که در این زمینه شهرداری اقدامی کند؛ در این سفر آنچه به چشم می‌آمد رفتار سلیقه‌ای کارکنان اداره امر به معروف و نهی از منکر عربستان بود که در مکه البته شرایط بهتر اما در مدینه رفتاری بسیار غیر مدنی داشتند.

وی با بیان اینکه این رفتارها سابقه تاریخی دارد، افزود: در حدود یک قرن پیش وقتی شیخ عبدالرحیم فصولی حائری (صاحب فصول) از علمای تهران به سفر حج می‌رود چنین رفتاری را می‌بیند و در آنجا به رغم مشکلاتی که بود با عبدالعزیز، نیای حکام کنونی سعودی دیدار می‌کند و این شیوه ناقص امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال می‌برد و عبدالعزیز هم در این باره دستخطی می‌دهد و به شرایط روادارانه‌تری در آن نامه تن می‌دهد که هم اکنون این سند همچنان وجود دارد.

مسجد جامعی در ادامه تصریح کرد: مدفن شیخ عبدالرحیم فصولی حائری اکنون در تهران است که مسجدی نیز به همین نام از او در مجاورت مدفن ایشان قرار دارد و نشانی آن در منطقه ۱۰، تقاطع خیابان‌های کارون و هاشمی است؛ مناسب است حالا که در هفته بزرگداشت مساجد و موسم بازگشت حجاج از مکه هستیم به همین مناسبت به مزار و مسجد این شخصیت رسیدگی شود و شهرداری منطقه کتابخانه یا مرکزی فرهنگی را برای نامگذاری به نام او پیشنهاد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در گذشته نیز سابقه داشته که شهرداری به ساخت و تجهیز مساجد تهران کمک می‌کرده و این موضوع در ردیف بودجه هم قرار داشته و دارد، تصریح کرد: عمده این کمک‌ها تاسیسی بوده و کمتر شاهد شناسایی، حفظ و بازآفرینی مساجد تاریخی و دارای هویت فرهنگی بوده‌ایم؛ به عنوان مثال ما در همین نزدیکی شورا و در محله درخونگاه، مسجد حاج رجبعلی را داریم که نخستین مسجد با گنبد بیضی در تهران است و نخستین سقف بیضی در ایران در این مسجد کار شده است که از لحاظ معماری هنرنمایی مهمی است و همین بنای ارزشمند در معرض تخریب قرار دارد.

وی افزود: مساجد دیگری نیز در تهران وجود دارد که به جز وجوه مذهبی و تاریخی، یک اثر و در واقع یک نگارخانه هنری هستند و می‌توان در آنها ظرایف متعدد هنری از جمله آینه‌کاری، کاشیکاری و تذهیب، خوشنویسی، گره‌کاری، مقرنس‌کاری و نظایر آن را مشاهده کرد.

مسجدجامعی در ادامه گفت: مرحوم دکتر حسن حبیبی کتابی تدوین کردند به نام مساجد تاریخی تهران که به نوعی راهنما برای شناسایی این اماکن به حساب می‌آید، برای تکمیل این کار ارزشمند و همچنین آغاز موضوع حفظ و بازآفرینی این مساجد تاریخی ـ هنری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها لازم است شناسنامه کامل و نقشه‌های GIS مساجد تاریخی تهران نیز تهیه و مواردی به لایحه پیشین اضافه شود.

وی با بیان اینکه سال ۹۴ مصوبه‌ای در شورا به نام «برنامه راهبردی کمک به توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و ضوابط احداث مساجد و اماکن مذهبی مبتنی بر معماری اسلامی ـ ایرانی» گذرانده شد، گفت: در همین دوره من و آقای سالاری عضو کمیته راهبردی این برنامه شدیم؛ از آنجا که من باید به شورا در این مورد گزارش بدهم، می‌گویم که تا کنون جز سه مرتبه، جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده یا اگر شده من دعوت نشده‌ام.

مسجدجامعی همچنین در این جلسه با تبریک انتخاب مجدد و ابقای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: از خانم فخاری و آقای فراهانی هم تشکر می‌کنم که در انتخابات هیات رئیسه مشارکت فعال داشتند؛ البته این دو همکار محترم، همواره در مسائل مختلف مشارکت فعال دارند.