به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اظهار داشت: تمام ذخیره گاه‌های زیستکره دارای برنامه اقدام و زمان بندی شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ایران دارای ۱۳ ذخیره گاه زیستکره به اسامی هامون، گنو، حرا، ارژن و پریشان، دنا، تنگ صیاد و سبزکوه، ارسباران، ارومیه، میانکاله، کویر، توران، گلستان و کپه داغ ثبت شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو است.

ظهرابی اظهار داشت: این ذخیره گاه طیف وسیعی از تنوع اکوسیستمی، ذخایر ژنتیکی و زیستگاه‌ها ی تنوع جانوری، گیاهی و اقتصادی اجتماعی را شامل شده و در واقع به عنوان یک بانک و نمونه‌ای از اکوسیستم‌های طبیعی کشور محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگرچه بدنه اصلی ذخیره گاه‌های زیستکره کشور را مناطق چهارگانه تشکیل داده و سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت از آنها اهتمام داشتند، گفت: در عرصه‌های پیرامونی آنها که در واقع بخش دیگری از ذخیره گاه زیستکره را در برگرفته و در واقع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های انسانی را بر مناطق داشته اند برنامه شخص وجود نداشته و متأسفانه از تأسیس این ذخیره گاه از سال ۱۳۵۵ تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در چارچوب بند "ظ" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم و جلب مشارکت مردمی در حفاظت ای از تنوع زیستی کشور و بهره برداری مسئولانه از منابع به منظور انتفاع مردم محلی و با رویکرد توسعه اقتصاد مقاومتی این برنامه تهیه شده و امید است با عملیاتی شدن آن گام مؤثری توسعه پایدار کشور و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از تنوع زیستی برداشته شود.

وی گفت: براساس این برنامه دو ساله اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان در خواست شد که صرف ارتقا حفاظت، ایجاد زیر ساخت‌های طبیعت گردی، احیا و بازسازی مناطق، مقابله با بیماری‌ها و آفات و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی و بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین حفاظتی خواهد شد.

ظهرابی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه مدیریت دو ذخیرگاه زیستکره، گلستان و دنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: در این پیشنهاد برای سایر ذخیرگاه‌های زیستکره کشور برنامه ریزی شده است.