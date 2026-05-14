۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

شراکت دولت و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست

سمنان- معاون محیط زیست طبیعی سازمان‌ حفاظت مردم را شریک دولت در حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی مرتع داری در سمنان در محل منطقه پرور شهرستان مهدی‌شهر با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی نقش جوامع محلی در حراست از مراتع، منابع و طبیعت را بی بدیل و مهم توصیف کرد و بیان داشت: مردم شریک دولت در حفاظت از طبیعت هستند.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی بدون همراهی مردم بومی حفاظت نمی شود تاکید کرد: آموزش و همراهی جوامع محلی از مهمترین الزامات است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از اصول حفاظت منابع طبیعی تنظیم بهره برداری با توان اکولوژیک است تاکید داشت: در این زمینه نیز همراهی جوامع محلی بسیار اهمیت دارد.

ظهرابی با بیان اینکه فشار مضاعف به طبیعت بیش از توان اکولوژیک سبب نابودی منابع طبیعی می شود گفت: کارکردهای محیط زیستی و اقتصادی منابع طبیعی در گرو حفاظت از طبیعت است.

وی با بیان اینکه بحث بهره برداری پایدار از منابع، مقوله مورد تاکید سازمان محیط زیست است افزود: بهره برداری پایدار به معنای توجه به توان و ظرفیت طبیعت است. ‌

