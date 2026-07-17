به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی پیش از ظهر جمعه در نشست بررسی برنامه بازسازی و احیای اکولوژیک معدن دشتنظیر اظهار کرد: احیای اکولوژیک صرفاً بازسازی ظاهر عرصههای تخریبشده نیست، بلکه فرآیندی برای بازگرداندن ساختار، کارکرد و پویایی اکوسیستم به شرایط طبیعی است.
وی افزود: موفقیت این برنامهها زمانی محقق میشود که بازسازی زمین، احیای خاک، استقرار پوشش گیاهی بومی و بازیابی فرآیندهای طبیعی بهصورت یکپارچه، بر پایه اصول علمی و در قالب برنامهای قابل ارزیابی و پایش اجرا شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به محورهای بررسیشده در این نشست، گفت: بازسازی توپوگرافی عرصه، تثبیت شیبها، مدیریت رواناب، احیای خاک، بازگرداندن پوشش گیاهی بومی، اتصال مجدد عرصه به زیستبومهای پیرامونی و استقرار نظام پایش پس از احیا، از مهمترین ارکان برنامه بازسازی اکولوژیک معدن دشتنظیر است که به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
ظهرابی با بیان اینکه احیای معادن نیازمند برنامهریزی بلندمدت و نظارت مستمر است، تصریح کرد: دشتنظیر میتواند به یکی از نمونههای موفق احیای اکولوژیک عرصههای معدنی کشور تبدیل شود و تحقق این هدف مستلزم همکاری دستگاههای مسئول، پایبندی بهرهبرداران به تعهدات قانونی، اجرای دقیق برنامههای مصوب و استمرار نظام پایش پس از احیا است.
وی تأکید کرد: اجرای کامل این برنامهها علاوه بر کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی، زمینه بازگشت کارکردهای طبیعی اکوسیستم و اتصال دوباره این عرصه به زیستبومهای پیرامونی را فراهم خواهد کرد.
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