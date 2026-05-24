واگذاری اراضی ملی در مناطق چهارگانه محیط زیست ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر یکشنبه در نشست راهبردی تبیین چارچوب جهانی تنوع زیستی با اشاره به ضرورت همسویی سیاست‌های داخلی با رویکردهای جهانی حفاظت از تنوع زیستی اعلام کرد برنامه جامع ملی تنوع زیستی حاصل صدها ساعت کار کارشناسی با مشارکت متخصصان دانشگاهیان و دستگاه‌های مختلف است.

ظهرابی با تأکید بر اهمیت این نشست گفت این فرصت فراهم شد تا با نگاهی کلان‌تر رویکردهای جهانی حفاظت از تنوع زیستی بررسی و زمینه بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی در کشور تقویت شود.

وی از معاونان استانی خواست اسناد و فایل‌های ارائه‌شده در نشست را با دقت مطالعه کنند و افزود این اسناد دارای پشتوانه حقوقی و اجرایی بوده و مسیر فعالیت استان‌ها در حوزه حفاظت از تنوع زیستی را تسهیل می‌کند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره هشدار داد و تصریح کرد در ارزیابی و مدیریت این ذخیره‌گاه‌ها سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و لازم است دستورالعمل‌های جدید به طور کامل مطالعه و اجرا شود.

ظهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ممنوعیت واگذاری اراضی ملی در مناطق چهارگانه محیط زیست خاطرنشان کرد واگذاری اراضی ملی در این مناطق ممنوع است و هرگونه واگذاری انجام‌شده باید از سوی دولت بازپس گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به قدمت قوانین محیط‌زیستی در کشور گفت در شرایط فعلی تمرکز سازمان بر تدوین و تقویت آیین‌نامه‌های اجرایی در سطح دولت قرار دارد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت مؤثرتر از محیط‌زیستی بهره گرفت.