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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۸

شریعتمداری با مهر مطرح کرد؛

تشکیل کمیسیون سه جانبه برای ایجاد اشتغال ناشنوایان

تشکیل کمیسیون سه جانبه برای ایجاد اشتغال ناشنوایان

وزیر رفاه، با اشاره به اینکه روز ناشنوایان فرصتی برای افزایش آگاهی مردم در خصوص مشکلات و حقوق این قشر جامعه است، گفت: نحوه ارائه خدمت به این قشر باید هماهنگ، منسجم و هدفمند باشد.

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوشنبه آخر ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی ناشنوایان تعیین شده است که فرصتی مناسب  برای تمرکز بر حقوق ناشنوایان، فهم بهتر مشکلات آنها و تلاش بیشتر برای راهگشایی این مشکلات است.

وی تاکید کرد: ما باید هم شنونده خوبی برای مشکلات ناشنوایان، هم صدای رسایی برای انتقال مشکلات آنان به جامعه و مسئولان باشیم.

شریعتمداری گفت: سازمان بهزیستی باید به عنوان محور در کنار وزارت بهداشت و سایر سازمان های حمایتی و صدا و سیما، برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات این قشر جامعه تلاش کنند.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک سه جانبه متشکل از سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه، بسیج امکانات و ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال ناشنوایان را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 4733273
مهناز قربانی مقانکی

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