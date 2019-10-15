آمار متقاضیان شرکت در جشنواره موسیقی نواحی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران،ستاد برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با پایان یافتن مهلت ارسال آثار ، آمار کمی هنرمندان متقاضی شرکت کننده در این دوره را اعلام کرد.

در این دوره از جشنواره بیش از ۹۰ گروه و هنرمند تقاضای خود را از استان های آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، چهارمهال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، گلستان، مازندران، همدان و هرمزگان به دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی ارسال کرده اند.

پیش از این فراخوان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با تکیه بر اجرای آثار با کلام مبتنی بر منظومه‌های تغزلی از شاعران کهن ایران زمین، همچنین شاعران بومی (با گویش‌ها و زبان‌های محلی) منتشر شده بود.

هم اکنون نیز آثار ارسال شده از ۲۲ استان کشور به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران توسط هیات انتخاب در حال بررسی است که با اتمام بازبینی، اسامی گروه‌های راه یافته به مرحله نهایی این دوره از جشنواره از طریق پایگاههای اطلاع رسانی جشنواره به نشانی اینترنتی www.nay.ir و www.ifmf.ir اعلام خواهد شد.

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ ۱۶تا ۱۹ آبان ماه در شهر کرمان و در گستره ملی به صورت غیررقابتی برگزار خواهد ‌شد.