به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهارسیما، برنامه «شب موسیقی» از مجموعه «شب های هنر» یکشنبه شب ۲۸ مهر با حضور یک خواننده و یک تعزیه خوان روی آنتن شبکه چهار سیما می رود. در این برنامه رضا مهدوی به عنوان کارشناس مجری میزبان محمد هاشم احمدوند خواننده و محمد رحیم پور تعزیه خوان و ذاکر اهل بیت با مبحث بررسی نواهای عاشورایی است.

در برنامه امشب «شب موسیقی» برای اولین بار قطعه عاشورایی «نوای نینوا» برگرفته از سوگواره‌های موسیقایی استان بوشهر و آیین سینه زنی مربوط به این منطقه جغرافیایی کشور با صدای متین رضوانی ‌پور پخش می شود. این قطعه بر اساس نوحه‌های قدیمی منطقه بوشهر است که در گوشه شوشتری خوانده شده و از جمله آثار معتبر موسیقی نواحی منطقه جنوبی کشور در آیین‌های عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) به ویژه مراسم سینه‌زنی است.

پخش یک آیتم ویژه به مناسبت درگذشت استاد حسین دهلوی از بخش های دیگر برنامه امشب «مجله موسیقی» است.

«شب موسیقی» به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و امشب ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.