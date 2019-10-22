به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوسالانه ملی مجسمه­سازی تهران، شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران، به دلیل تقاضای جمع زیادی از هنرمندان مبنی بر کوتاه بودن زمان ارائه طرح های پیشنهادی، مهلت ارسال طرح ها را تا روز یکشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۴ تمدید کرد.

به گفته دبیر دوسالانه هشتم، با اعلام فراخوان در روز ۲۷ شهریورماه و در پی آن با برگزاری دو نشست درباره­ رویکردها و مکان برگزاری دوسالانه ـ باغ کتاب ـ که با استقبال هنرمندان مواجه شد، دریافتیم که مدت اعلام شده در فراخوان برای آنچه مدّنظر ما بوده، کم است و این یکی از دلایل مهّم شورای سیاست­گذاری برای تمدید مهلت فراخوان بود. هدف اصلی ما در این رویداد، تمرکز بر فرایند شکل­ گیری آثار است و همچنین بازتعریف مرزهای مجسمه­ سازی و حمایت از دیگر رسانه ­های هنر معاصر و بین رشته­ای، به دلیل این رویکردهای نوین، هنرمندان برای ارائه آثار و ایده­ هایشان به مهلت بیشتری نیاز دارند.

هشتمین دوسالانه­ ملّی مجسمه­ سازی تهران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ در باغ کتاب تهران برگزار می شود.