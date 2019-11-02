تاکنون ۶ رییس اداره و یک شهردار در شهریار بازداشت یا تعلیق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری پور طی سخنانی در جمع مردم صباشهر گفت: طرح های متعددی برای از بین بردن ناهنجاری ها در شهرستان شهریار تعریف کردیم که تاکنون ۱۷ طرح از طرح های تعریف شده اجرا و یا در حال اجرا است.

وی افزود: در طرح مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در شهرستان شهریار تاکنون شش نفر از روسا و اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار، یک شهردار، چند شهردار منطقه، چند معاون شهردار، پیمانکاران و سایر افرادی افرادی که مرتبط با شبکه ارتشاء و اختلاس بودند بازداشت و تعلیق شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار اضافه کرد: اگر مسئولان ادارات به وظایف قانونی خود عمل نکنند اینجانب به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کنم و آنها را مکلف به اجرای وظایفشان و احقاق حقوق مردم خواهم کرد.

وی گفت: دستگاه قضا در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچگونه خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسد و هرکس در هر جایگاه و سمتی که مرتکب فساد شود قطعا با او برخورد خواهد شد.

عسگری پور ادامه داد: میز مسئولیت برای خدمت به مردم است نه برای رانت‌خواری و کسب درآمد و اگر کسی از سمت خود سوء استفاده کند قطعا دستگاه قضا با وی برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از مصادیق فساد در شهرستان شهریار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها است که متاسفانه یا به دلیل سهل‌انگاری مسوولان و یا به دلیل وجود ارتباط مالی غیرقانونی بعضی از مسوولان با برخی افراد سودجو و دلال انجام می‌گیرد.

مدعی العموم شهرستان شهریار گفت: تغییر کاربری و تخریب باغات صباشهر از که از سوی رسانه‌ها مطرح شد صرفا برای شهر صباشهر نبوده است و شهردار جوان صباشهر اقدامات خوبی را در سطح منطقه انجام داده است، اما متاسفانه این پدیده تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به دلیل این که در گذشته با آن برخوردی نشده است در تمام شهرستان امری مرسوم بوده است.

وی گفت: از این پس اجازه نخواهیم داد اشخاصی اقدام به خرد کردن اراضی کشاورزی کنند و ما بر حسب وظیفه ذاتی خودمان و منویات رهبر انقلاب با مفسدان برخورد خواهیم کرد.

عسگری پور افزود: دادستانی حامی مردم است و در مقابل متعرضین به حقوق مردم می‌ایستد و به مردم اطمینان خاطر می‌دهد که نسبت به احقاق حقوق آنها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.