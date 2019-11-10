اجرای طرح ارزیابی وسع در استان بوشهر/ پوشش بیمه سلامت اجباری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رمضانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: علت اصلی عدم پوشش کامل بیمه سلامت در جامعه مردم مراجعه نکردن مردم برای دریافت دفترچه بیمه است.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: با وجود اطلاعرسانی گسترده، مردم تا پیش از احساس نیاز حتی در صورت رایگان بودن، برای دریافت دفترچه بیمه مراجعه نمیکنند.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته صدور دفترچه بیمه رایگان برای ساکنان شهرها متوقف شد ولی اکنون مطابق قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه پایه سلامت برای آحاد جامعه اجباری است و برخورداری از یارانه دولتی از طریق ارزیابی وسع انجام میشود.
رمضانی بیان کرد: سازمان بیمه سلامت پس از ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون در شهریورماه برای پوشش اجباری بیمه، یک فرصت ۶ ماهه مراجعه برای افراد جهت برخورداری از یارانه دولتی در نظر گرفته است.
جزئیات طرح ارزیابی وسع
مدیرکل بیمه سلامت بوشهر با اشاره به جزئیات طرح ارزیابی وسع گفت: در گام اول برای بیمهشدگان فعلی که رایگان بیمهشدهاند، یا با تخفیف ۵۰ درصدی دفترچه دریافت کردهاند، در صورت مراجعه در فرصت ۶ ماهه دفترچه با همان شرایط قبلی و رایگان با اعتبار ۶ ماهه صادر شود، یعنی هیچ محدودیتی برای بیمهشدگان فعلی ایجاد نشده است و پس از شش ماه نیز دفترچه این افراد بر اساس نتیجه ارزیابی وسع تمدید میشود.
رمضانی خاطرنشان کرد: برای افراد فاقد پوشش بیمهای که شامل دو گروه ساکنان شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر و یا شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار نفر هستند، اگر در زمان مراجعه اعلام کردند توان پرداخت حق بیمه را دارند با پرداخت کل حق بیمه، دفترچه با اعتبار یک سال و بدون دوره انتظار برای آنها صادر میشود.
وی اضافه کرد: اگر متقاضی دریافت یارانه دولتی باشند در سیستم ثبتنام کرده و اطلاعات آنان برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال میشود، وزارت کار نیز به عنوان مسئول ارزیابی وسع یک ماه فرصت دارد تا نتیجه ارزیابی وسع آنان را اعلام کند.
مدیرکل بیمه سلامت بوشهر گفت: نکته مهم اینکه اطلاعات مالی شامل میزان درآمد و یا دهک افراد متقاضی به ما اعلام نمیشود بلکه بر اساس تفاهم صورت گرفته تنها مبلغ قابل پرداخت حق بیمه توسط این متقاضیان به ما اعلام میشود.
رمضانی افزود: افراد با مراجعه به سامانه و بخش سامانه پوشش اجباری بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت در سراسر استان میتوانند درخواست دفترچه کنند.
وی تصریح کرد: در موارد اورژانسی طی بازه زمانی ششماهه در نظر گرفتهشده برای ارزیابی وسع، اگر بیماری در بیمارستان بستری شود تنها با پرداخت کامل حق بیمه میتواند تحت پوشش قرار بگیرد، چون فرصت ارزیابی وسع وجود ندارد که البته به عنوان تخفیف، برای بیمار و اعضای خانواده بدون دوره انتظار دفترچه صادر میشود.
رمضانی اظهار داشت: طرح بیمه سلامت همگانی و صدور دفترچه رایگان، نوعی برخورداری یکسان همه افراد از یارانه دولتی بوده، درحالیکه تکلیف قانونی، هدفمندی این یارانهها برای افرادی است که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند و نیازمند هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر افزود: طرح پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع از هفته گذشته آغازشده و آمادگی کامل از سوی همکاران ما و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد برای ارائه خدمات به بیمهشدگان وجود دارد.
چالشهای پوشش بیمه افراد
وی خاطرنشان کرد: اما چالش اصلی مراجعه نکردن مردم تا زمان احساس نیاز به دفترچه است که پسازاین مهلت ۶ ماهه، حتی در موارد اورژانسی، با پرداخت کامل حق بیمه مشمول دوره انتظار ۱۰ روزه میشوند.
رمضانی بیان کرد: بیمه سلامت در مورد افرادی که توان پرداخت ندارند، برای سه دهک اول به شکل رایگان و برای دهک چهارم تا ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته میشود.
جزئیات برخورداری از یارانه دولتی بیمه
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر افزود: برخورداری از یارانه پیش از این همگانی بوده و با اجرای این طرح به شکل هدفمند و تنها افرادی که توانایی پرداخت ندارند از یارانه برخوردار میشوند و بقیه افراد نیز باید کل حق بیمه را پرداخت کنند که مبلغ آن برای هر نفر مبلغ ۵۸۰ هزار تومان برای یک سال است.
وی بیان کرد: یکی از وظایف ما تغییر رویکرد از درمان محوری به سلامت محوری است که البته باید حتماً در قالب برنامههای مدون و مشخص انجام شود.
رمضانی افزود: علاوه بر اطلاعرسانیهایی که حتیالمقدور انجام میدهیم برای بیمهشدگان صندوق روستایی که بیش از ۶۰ درصد بیمهشدگان را تشکیل میدهند، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرا میکنیم و در آن به صورت سرانهای خرید خدمت انجام میشود.
وی تصریح کرد: در این طرح تمام بسته خدمتی اطلاعرسانی و یا سواد سلامت مواردی چون آموزش بهداشت، بهداشت محیط، بهداشت دانش آموزان، مراقبتهای مادران باردار و اطفال و... دیدهشده است.
رمضانی بیان کرد: علاوه بر این پرونده الکترونیک سلامت برای تمام بیمهشدگان صندوق روستایی تشکیلشده است و مراجعات به مراکز بهداشتی درمانی ثبت میشود، با برنامههای خدمات الکترونیک دیگری که در حال انجام است نیز امکان تشکیل پرونده الکترونیک برای سایر بیمهشدگان فراهم میشود که از جمله این اقدامات نیز نسخهنویسی الکترونیک است که مراجعات فعلی ثبت خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح نسخهنویسی الکترونیک در شهرستانهای دیلم، گناوه و دشتی انجام میشود و مراجعات به مطبهای خصوصی و داروخانهها و آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، در بخش سرپایی، به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر خاطرنشان کرد: در گامهای بعدی طرح نسخهنویسی الکترونیک برای سایر شهرستانها نیز اقدام میشود، ضمن اینکه برای تبادل الکترونیک پروندههای بستری افراد، از طریق بیمارستانها اقدام شده است.
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