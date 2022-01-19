به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت بوشهر اظهار داشت: اقدامات خوبی برای توسعه نسخ نویسی الکترونیکی انجام شده است و در استان بوشهر نیز شاهد این اقدامات هستیم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش خدمات بیمه سلامت در سطح استان بوشهر خاطرنشان کرد: پوشش بیمه سلامت در استان بوشهر تکمیل شود تا مردم از خدمات این بیمه بهتر و بیشتر بهره‌مند شوند.

استاندار بوشهر ضمن با اهمیت دانستن فعالیت‌ها و برنامه‌های اداره کل بیمه سلامت، افزود: پوشش بیمه‌ای سلامت یکی از مؤلفه‌های مهم اجتماعی است و کمک بزرگی به اقتصاد خانوارها می‌کند.

وی اضافه کرد: اینکه تمام مردم استان تحت پوشش بیمه باشند بسیار مهم است و انتظار می‌رود که هماهنگی و پیگیری لازم به منظور تکمیل پوشش بیمه سلامت انجام شود.

محمدی زاده با اشاره به اینکه اغلب افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و از اقشار کم برخوردار هستند، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی بتوانیم تا پایان سال تمام جامعه هدف را شناسایی و بیمه کنیم.

پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر نیز گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان از جمله برنامه نسخه نویسی الکترونیک، تأمین منابع و پرداخت بموقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و طرح پوشش بیمه سلامت محلات کمتر برخوردار استان ارائه داد.