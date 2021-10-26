پرویز رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش نسخه‌نویسی الکترونیک در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از این طرح مهم هستیم.

وی از انجام حدود ۸۲ درصد نسخه‌نویسی‌ها در استان بوشهر به صورت الکترونیک خبر داد و بیان کرد: نسخه نویسی الکترونیک در بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها نقش مهمی دارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر از تسویه حساب با مراکز درمانی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بدهی به مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی نداریم و پرداخت‌های ما به روز شده است.

وی جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در استان بوشهر را ۴۹۰ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: ۸۰ درصد از افراد بیمه شده، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.