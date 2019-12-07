پهپاد سیمرغ به نیروی دریایی ارتش الحاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، پهپاد پیشرفته و تمام ایرانی سیمرغ با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش به منطقه سوم دریایی نبوت نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

این پهپاد کاملا بومی، دارای برد بلند و چند منظوره است که توانایی انجام پایش و اجرای تاکتیک‌های رزمی و جنگالی را داراست و تبدیل به دست بلند نیروی دریایی نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست بر علیه دشمنان می‌شود.

پهپاد سیمرغ دارای برد عملیاتی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر، سقف پرواز ۲۴ هزار پا و مداومت پرواز ۲۴ ساعته است.

این پهپاد به دست توانمند دانشمندان و محققان ایرانی ساخته شده است و می‌تواند برنامه‌های مورد نظر از قبیل گشت، شناسایی و تاکتیک‌های رزمی و جنگالی را برای نیروی دریایی ارتش انجام دهد.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در مراسم رونمایی از پهپاد سیمرغ در کنارک اظهار داشت: پهپاد سیمرغ با برد بلند و مدت زمان زیاد می تواند توانایی شناسایی دشمن و یا هر فرد دیگری را داشته باشد.

وی افزود: این پهپاد با فکر و دانش و فن و توان ایرانی ساخته شده است و هم اینک آماده پرواز در سواحل مکران است.

رییس ستاد ارتش گفت: ویژگی‌های راهبردی و موقعیت مهم جغرافیایی منطقه سوم دریایی نبوت در سواحل مکران حوزه شهرستان کنارک و چابهار ایجاب می کند تا امکانات مختلف برای کنترل و شناسایی ونظارت خطوط ارتباطی دریایی مستقر شوند و دریا و زمین را بطور کامل پوشش دهند.

وی ادامه داد: هر چه توان عملیات شناسایی بیشتر شود، توان و اقتدار را بیشتر و حضور ما را در منطقه فعال تر می کند و می توانیم در راستای تامین امنیت بهتر حرکت کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: شناسایی تحرکات دشمن نیاز به تجهیزات خاص در این منطقه راهبردی از ایران اسلامی دارد و باید انواع ناوشکن ها در سطح و زیرسطح و پهپاد در هوا به این منطقه ملحق و مستقر شود تا دشمن بداند که کاملا آماده هستیم.

امیر دریادار سیاری افزود: برای رصد کلیه شناورهای دشمن و هر فرد و مورد دیگری نیاز به ناوشکن و پهپاد وجود دارد که در دریا و خشکی نظارت کامل داشته باشیم و بتوانیم همه موارد را شناسایی کنیم.