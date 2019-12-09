رشد بودجه آموزش و پرورش نسبت به دیگر نهادها بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز در مراسم سخنرانی رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر اظهار کرد: این شهیدان با خون خود نماد استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی را در برابر استعمار جهانی بنا کردند و همچنین شایسته است در این روز یاد و خاطره شهدای معلم و دانشجو و دانش‌آموز را نیز گرامی بداریم.

حاجی میرزایی بابیان اینکه این روز تاریخی را به عموم دانشجویان تبریک می‌گویم گفت: برای این دانشگاه و وزارت آموزش‌وپرورش افتخار بزرگی است که با میزبانی از رئیس‌جمهور، امسال سهم کوچکی در بزرگداشت نقش و شأن دانشجو داشته باشند.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: بدون تردید سرمایه علمی و فکری کشور از سرمایه مادی و ذخایر طبیعی برتر و گسترش‌پذیرتر است و در این میان نقش دانشجویان به دلیل آرمان‌خواهی، جوانی و نگاهی که به آینده دارند بیشتر است.

وزیرآموزش‌وپرورش تصریح کرد: دانشجویان نیازمند به حرمت و رعایت حقوق اساسی و انسانی هستند و ما به سبب مسئولیت‌هایی که داریم خودمان را موظف به تأمین محیطی امن، آزاد و مساعد برای آموختن، پرسیدن و پاسخ گفتن می‌دانیم.

وی بابیان اینکه شنیدن صداهایمتفاوت و منتقدانه دانشجویان ضرورت ارتقای سطح علمی، آموزشی و مسئولیت‌پذیری سطح دانشگاه است، اضافه کرد: امیدوارم با تلاش همه‌جانبه برای بالا بردن، ارزشمند کردن و اثربخش کردن آن تلاش کنیم.

حاجی میرزایی در ادامه اضافه کرد: دانشجو پرسش‌گر است، داور نیست. آنجا که در مقوله داوری وارد می‌شویم اقتضائاتپیچیده‌ای دارد لذا پرسش حق دانشجویان است و برای داوری باید تأمل بیشتری کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش اذعان کرد: اگر فرصتی که برای پرسش‌گری ایجاد می‌شود به نحو مؤثری مورداستفاده قرار نگیرد نهاد دانشگاه آسیب می‌بیند و برای تقویت این نهاد نیازمند هستیم که همچنان پرسش‌گر باشیم و داور نباشیم.

حاجی میرزایی بابیان اینکه جامعه ما همانند جوامع دیگر در تکاپوی پیشرفت است، گفت: جامعه ما برای بهبود زندگی مردم و کاستن از رنج‌ها تلاش می‌کند و می‌کوشد آینده بهتری را برای فرزندان این سرزمین فراهم کند و دولت بیشترین بار این مأموریت را بر عهده دارد که با همه دشواری‌ها در راه این هدف بزرگ قدم می‌گذارد و گذاشته است.

وی افزود: با طرح‌های متنوع در بخش کشاورزی شغل و کار ایجاد می‌شود، با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جریان تحرکات اقتصادی و تجاری افزایش می‌یابد و با احداث کارخانه‌ها و استخراج معادن و طرح‌های متنوع نفت و گاز و پتروشیمی، جریان تولید و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی میسر می‌شود و به مدد انواع طرح‌های حمایت اجتماعی فاصله‌ها کم می‌شود.

وزیرآموزش‌وپرورش افزود: در کنار همه این تلاش‌های مهم که جریان دارد، در بین اندیشمندان باور قطعی، وحدت و اجماع نظری وجود دارد که تحول یک جامعه درگرو تحول در ظرفیت‌های یادگیری آن جامعه است و تغییر پایدار به مدد تغییر در جریان یادگیری به وجود خواهد آمد.

حاجی میرزایی بابیان اینکه همه تجلی و نمادهای توسعه در جامعه به میزانی که متکی به ظرفیت‌های یادگیری است قابل‌اعتماد و تکرارپذیر است، تصریح کرد: تکانه‌های پرشماری که در برابر دشمنی که با سرسختی تحمیل بیشترین رنج و فشار بیشتر بر مردم را در دستور کار خود قرار داده است و جریان سالم اقتصاد ما را نشانه رفته است و محدودیت‌های بسیاری را تحمیل می‌کند، این دشمنی‌ها و سختی‌های ایجادشده تنها در برابر ظرفیت‌های یادگیری جامعه رنگ می‌بازد.

وی در ادامه اضافه کرد: اینکه یک جامعه چه می‌آموزد، چگونه می‌آموزد و تا چه حد آموزه‌های خود را می‌تواند به کار ببندد و تا چه حد در سازندگی و پیشرفت جامعه خودش می‌تواند مشارکت داشته باشد و اینکه با خالق، خلق، خلقت و خود ارتباط برقرار می‌کند و برای تعالی جامعه از این مفاهیم بهره می‌گیرد، مهم است.

حاجی میرزایی حضور رئیس‌جمهور در جمع دانشجو معلمان، سکان‌داران آینده جریان تربیت و کسانی که بیشترین مسئولیت را در افزایش و بهبود ظرفیت یادگیری جامعه بر دوش دارند، نشان مهمی از اهمیت رئیس‌جمهور به جایگاه معلمی دانست.

وزیرآموزش‌وپرورش بابیان اینکه معلمان باید بر صدر بنشینند و قدر ببینند، گفت: دولت تدبیر و امید در طی ۶ سال گذشته گام‌های بلندی برای معلمان برداشته است و رشد اعتبارات تعلیم و تربیت در بودجه سال آینده از همه دستگاه‌ها و بخش‌ها بیشتر است زیرا دولت به آموزش و پرورش توجه ویژه دارد.

وی افزود: علاوه برافزایش‌هایی که به‌طورمعمول و متداول برای همه کارکنان دولت همه‌ساله اعمال ‌شده است در فاصله سال‌های، ۹۳، ۹۴، ۹۵ چهارده درصد علاوه برافزایش حقوق سالانه که به همه کارکنان دولت اعمال می‌شود، تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده شغل به حقوق فرهنگیان اضافه‌ شده است.

حاجی میرزایی تا کید کرد: در سال ۹۴ بخشی از رتبه‌بندی با افزایش بیش از ۱۰،۴ درصد در حقوق فرهنگیان علاوه بر سایر کارکنان انجام‌ شده است.

وزیرآموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل فرهنگیان ضریب ۱،۱ اعمال می‌شود، اظهار کرد: معلمان از افزایش فوق‌العاده شغل ۳۵ درصدی در مقایسه با دیگران برخوردار هستند.

حاجی میرزایی با اشاره به اجازه تدریس ۶ ساعته در طرح معلم تمام‌وقت اظهار کرد: حدود ۱۷ درصد به حقوق داوطلبانی که در این طرح شرکت می‌کنند، افزوده می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح رتبه‌بندی با اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری کار ویژه‌ای است که دولت تدبیر و امید برای فرهنگیان انجام داده است.

وی با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۹ کشور گفت: در بودجه امسال علیرغم همه سختی‌ها و تنگناهای بودجه کشور برای تعلیم و تربیت بالاترین رشد در بین تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اختصاص داده شده است.

حاجی میرزایی بابیان اینکه دولت تدبیر و امید به آموزش‌وپرورش توجه ویژه‌ای داشته است، اظهار کرد: برای خانه‌دارشدن ۱۷۰ هزار همکار فرهنگی فاقد خانه، توافقی با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده‌ایم تا به‌صورت مشترک در این زمینه ظرفیت‌ها را به میدان بیاوریم و مشکل مسکن فرهنگیان فاقد مسکن را حل کنیم.

وزیرآموزش وپرورش بابیان اینکه معلم جانشین همه نداشتن‌ها است و دانشگاه فرهنگیان جایگاه تربیت‌معلمان است و باید بتوانیم معلمان منصف که مبتنی بر حقایق سخن بگویند، معلمانی که استوار، محکم، سنجیده و منطقی حرف می‌زنند، تربیت کنیم.

حاجی میرزایی در پایان به نمایندگی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از حمایت‌های رئیس‌جمهور که علیرغم تمام مشکلات، دشواری‌ها و بار سنگین مسئولیت مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، قدردانی کرد.