لزوم توسعه مفاهیم «صلح» و «عدالت» در شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژاد بهرام، در همایش صلح و رابطه آن با مدیریت شهری با تاکید بر اینکه همه ما می‌توانیم به عنوان شهروند مفاهیمی همچون صلح، عدالت، دوست داشتن و…، را در جامعه ترویج دهیم، گفت: شهر موجودی دارای حیات است که سعی می‌شود شاخص‌های زیست انسانی در آن مورد توجه قرار گیرد و شهر سازان در ایده‌های جدید به دنبال آن هستند که شهر را به کانونی برای پرورش ایده و فرصتی برای تعامل اندیشه تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه موضوعاتی همچون صلح، دوستی و عدالت با شهر عجین شده و حتی قابلیت توسعه در شهر را دارد، گفت: معتقدیم که هر چقدر میزان امنیت در شهر بیشتر شود و تعامل بین انسان‌ها افزایش یابد می‌توانیم موجبات افزایش گفت‌وگو، صلح، عدالت و دوست داشتن را ترویج دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه برنامه ریزی شهری به سمتی حرکتی کردیم که بیشترین مشارکت شهروندان را جلب کنیم، گفت: زمانی که شهروندان در کنار شهر و مدیران شهری قرار گیرند و در فضای تعاملی با یکدیگر گفتگو کنند، مفهوم عدالت و صلح افزایش می‌یابد.

نژاد بهرام با بیان اینکه در فضاهای شهری و طراحی شهری باید به موضوع صلح و مهرورزی به عنوان یک موضوع کلیدی توجه کرد، گفت: استفاده از رنگ در طراحی شهری، استفاده از فضای سبز در شهر و … یک رابطه مشارکتی را بین کالبد شهر و انسان ایجاد می‌کند و هر چقدر بتوانیم فضای عمومی را نشر دهیم رابطه بین شهر و انسان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه باید با اتکاء به مفاهیمی همچون صلح، عدالت و…، نگاهی دوباره به شهر داشته باشیم، گفت: در تدوین برنامه پنج ساله توسعه شهر به موضوعاتی همچون صلح و عدالت توجه شده و به همین دلیل است که سعی کردیم با افزایش رنگ در توسعه فضای عمومی و کاهش ساختمان‌های خشن و بلندمرتبه از بازتولید خشونت در جامعه جلوگیری کنیم و در همین راستا به صلح نیز توجه می‌شود.