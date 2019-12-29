تولید اولین لپ تاپ جهان با نمایشگر مینی ال ای دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، فناوری مینی ال ای دی نمونهای پیشرفتهتر از فناوری ال ای دی است که در قالب آن از ال ای دیهای بسیار باریک برای ارتقای میزان روشنایی و وضوح تصاویر استفاده میشود.
مینی ال ای دیها اولین بار در تلویزیونهای فوق دقیق مورد استفاده قرار گرفتند و به عنوان مثال شرکت تی سی ال از آن به طور آزمایشی برای تولید نمایشگرهای تلویزیون استفاده کرده است. اما ام اس آی به اولین شرکتی در دنیا مبدل شده که از مینی ال ای دیها برای تولید نمایشگر لپ تاپ استفاده کرده است.
لپ تاپ یادشده مدلی به روزشده از لپ تاپ کریتور ۱۷ محسوب میشود که نمایشگر آن به علت استفاده از فناوری مینی ال ای دی، درخششی برابر با هزار نیتس دارد. بنابراین وضوح و شفافیت تصویر این لپ تاپ دهها برابر بیش از قدرتمندترین لپ تاپهای موجود در بازار است.
دقت بصری ۴K و امکان تفکیک دقیق رنگها از جمله دیگر مزایای این لپ تاپ است. در مورد ویژگیهای سخت افزاری این لپ تاپ هنوز اطلاعاتی منتشر نشده، اما ام اس آی مدعی است در آن از به روزترین پردازندهها استفاده کرده است. بهره مندی از پورت یو اس بی نوع سی پخش ویدئو با دقت ۸K را از طریق این لپ تاپ ممکن کرده است. قیمت و زمان دقیق عرضه این لپ تاپ به بازار هنوز مشخص نیست.
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